Kolumni: Tulevaisuuden määrittävät ylioppilaskirjoitukset

0

Pian ylioppilaslakit kiiltävät uutuuttaan koulun juhlasalissa ja tuoreet ylioppilaat pääsevät juhlimaan lukio-opintojensa päättymistä hymyssä suin. Samalla kun he voivat huokaista helpotuksesta istumme juhlasalin penkeillä myös me: lukion toisen vuoden opiskelijat, jotka pohdimme kuinka pääsisimme tuohon samaan pisteeseen vuoden kuluttua.

Loman aikana on tarkoitus kerätä voimia, että jaksaa taas seuraavan lukuvuoden opiskella ahkerasti. Todellisuudessa asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Stressi ja koulupaineet eivät helpota kesälomallakaan sillä kulman takana odottavat jo syksyn ylioppilaskirjoitukset. Loppukoitos johon koko lukiouramme meitä valmistaa ja tähtää.

On tärkeää osata

tasapainottaa lomailu ja opiskelu.

Syksyn kirjoitukset sijoittuvat normaalin kiireisen kouluarjen lomaan, jolloin niihin täytyy alkaa valmistautumaan jo kesällä. Koulussa painotetaan, että kesälle täytyy tehdä opiskelua varten lukusuunnitelma ja aikataulu. Lukemisen ohella pitäisi pystyä vielä lomailemaan, sekä käymään mahdollisesti töissäkin. Herää huoli siitä kuinka aika riittää kaikkeen, sillä kesäloma ei ole loputon. Mitä lähemmäs syksyä mennään, sitä suuremmaksi stressi kasvaa.

Kirjoitusahdistusta ei osaltaan helpota myöskään korkeakoulujen uudistunut opiskelijavalinta. Korkeakoulut painottavat yhä enemmän ylioppilaskirjoitusten arvosanoja pääsykokeiden sijaan. Tämä luo kirjoitustilanteeseen oman paineensa, sillä kokeessa täytyisi onnistua kerralla eikä varaa sen suurempiin virheisiin olisi.

Pientä lohdutusta tilanteeseen tuo se, että nykyään ylioppilaskokeen saa onneksi uusia niin monta kertaa kuin haluaa eikä kokeen epäonnistuminen tarkoita enää välttämättä maailmanloppua. Syksyllä voi yrittää uudelleen!

Viime aikoina otsikoissa paljon näkynyt lukiolaisten uupumus ei siis varmasti ole monella opiskelijalla kaukana. Jotta pää kestäisi näinä stressaavina ja kiireisinä aikoina edes jotenkin kasassa, on tärkeää osata tasapainottaa lomailu ja opiskelu. Kaikkien kirjoitusten kanssa painivien on hyvä pitää mielessä, että kesällä pitää muistaa myös lomailla sillä seuraava lukuvuosi tulee olemaan varmasti raskain tähän mennessä.

Näin kesäloman alussa ei kuitenkaan kannata vielä jäädä murehtimaan tulevaa vaan nauttia tästä hetkestä ja kesälomasta. Nyt koulujen päättyessä meidän kuuluu juhlia ja nauttia elämästä. Tulevaisuus tulee kun on tullakseen.

MARIANNE PAJUVESI

Kirjoittaja on Taavetin lukion toisen luokan opiskelija.