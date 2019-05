Voiton Soutajat hopealle Iitissä

0

Voiton Soutajien kilpajoukkue sijoittui toiseksi Iitissä järjestetyssä Tiltusoudussa lauantaina. Kirkkoveneiden miesten sarjan voitti Kouvolan Soutajat ajalla 1.20.27, josta Voiton Soutajat jäi vain reilut kolme minuuttia (1.23.52).

— Me teimme hyvän soudun. Tekniikka pysyi kasassa, ja valmentajamme Minna Niemisen opit näkyivät, kertoo Voiton Soutajien valmennuspäällikkö Mika Virsu.

Virsu on erityisen hyvillään siitä, että luumäkeläisjoukkue pysyi niin hyvin Kouvolan Soutajien SM-kisamiehistön vauhdissa.

— Voidaan sanoa, että siinä olivat kyläporukka ja SM-joukkue vastakkain.

Povattu ukkonen ei Iitin vesille yltänyt, mutta vettä tuli kuin saavista kaataen.

— Iitissä on isoja selkiä, joten ukkonen olisi voinut olla vaarallinen juttu. Sade kestettiin, olihan veneessä pumppu. Tekniikka siis toimi siltäkin osin. Perämiehellä ei kuitenkaan ollut kivaa niissä olosuhteissa, Virsu naurahtaa.

Tiltusoutu oli hyvä kokemus, sillä se kasvatti kaikkien soutajien kisarutiinia.

— Samalla osallistuttiin talkoisiin ja kasvatettiin soutuväen uskoa tulevaisuuteen. Puuvenesoudun tilanne on nimittäin aika huono.

Tiltusoudussa oli mukana kuusi kirkkovenettä ja kymmenkunta pienvenettä. Takavuosista on tultu melkoinen matka alaspäin.

Kokemusta haettiin erityisesti heinäkuun Sulkavan Suursoutuja varten. Voiton Soutajien joukkueessa Sulkavalle lähtee myös Luumäen kunnanjohtaja Anne Ukkonen.

KARI HUUSARI

kari.huusari@esv-paikallismediat.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.