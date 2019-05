Pääkirjoitus: Investointeihin voi saada tukea

0

Pienillä maaseutukunnilla on krooninen tarve houkutella uusia yrittäjiä ja uutta bisnestä rajojensa sisäpuolelle. Yritykset paaluttavat paikkakunnan elinvoimaa luomalla työpaikkoja.

Työpaikat taas voivat tuoda uusia asukkaita eli kunnan näkökulmasta veronmaksajia. Vireä yritystoiminta monipuolistaa myös paikallista palvelutarjontaa ja on eduksi kuntalaisille.

Toimivissa yrityksissä päätä saatetaan raapia saman ajatuksen parissa. Kehittämiselle — uusille tiloille tai tuotteille — olisi tarvetta, mutta rahalliset panostukset mietityttävät. Ovatko alueen ostovoima ja asiakasvirta riittävät investointien rahoittamiseen?

Yritykset voivat omalla aktiivisuudellaan leventää hartioitaan. Viimeisen viiden vuoden aikana EU:n, kunnan ja valtion rahasta koostuva Leader-rahoitus on tuonut suomalaiselle maaseudulle 70 miljoonan euron yksityiset investoinnit.

Suomen 54 Leader-yhdistystä myöntävät rahoitusta paikallisesti. Vuonna 2020 päättyvällä ohjelmakaudella Leader Länsi-Saimaa -yhdistyksellä on jaettavaa yhteensä 3,6 miljoonaa euroa niin paikallisille yrityksille kuin yhdistysten hankkeisiinkin. Talvella Leader Länsi-Saimaan toiminnanjohtaja kertoi Luumäen Lehdessä, että suuri osa tukipotista on mennyt nimenomaan yleishyödyllisiin hankkeisiin, joita yhdistykset osaavat hakea.

Leaderissa toivotaan nimenomaan, että myös yritykset hakisivat entistä aktiivisemmin tukirahaa investointeihin tai toimintansa kehittämiseen.

