Sauna. Se on Luumäellä mökkeilevän Mikko Hannulan ehta ykköspaikka Harattalanjärven rannalla.

Syitä on monia. Yksi on näköala. Sehän on aina paras maailmassa kotisaunasta katsoen.

— Kun saunasta näkee järvelle ja metsään, on luonto aina lähellä.

Toinen on suomalaiselle miehelle tyypillinen tyytyväisyys omien kätten töistä.

— Tiilihormia ja -muuria katsoessa muistuu aina mieleen se, että jokaisen kiven ja laastisangon olen itse kantanut työmaalle. Sauna on monella tapaa itselleni se suurin palkinto.

Hannula on perheineen katsonut maisemaa järvelle noin kahdeksan vuoden ajan.

Luumäki valikoitui mökkikunnaksi luonnollisista syistä. Hannulan puolisolla Sara Lindströmillä oli tontti tarjolla, ja pariskunta pääsi lyömään lapion koskemattomaan maahan.

— Vastaava mestari tokaisi perustukset nähtyään, että pitikö sitä myyrille tehdä noin hienot, Hannula nauraa.

Rakentamisessa pyrittiin käyttämään mahdollisimman paikallisia voimia. Kaivinkonemies tuli lähikylältä, sähkömies Taavetista, muurari Lappeenrannasta, ja kirvesmiesfirmat Kymenlaaksosta.

— Ja tietysti kaikki rautakauppatarpeet haettiin Taavetista.

Itse rakentaminen ei enää mennytkään ongelmitta.

Mökin hirsirunko ostettiin puutavaravalmiina kokonaisuutena, ja kaikki meni hyvin neljänteentoista hirsivarviin saakka.

— Sen jälkeen eivät enää piirustukset ja puutavara vastanneet toisiaan. Hirsirungon toimittaja lupasi hyvitykseksi hoitaa sen harjahirteen asti pystyyn, ja tähän hyvä tuuri sitten loppuikin. Lopputuloksen nähtyään vastaava mestari keskeytti työt ja ilmoitti muun muassa harjahirsirakenteen olevan väärin tehty ja laiton, ja kielsi vesikaton rakentamisen.

Mökkirakentajien käsissä oli klassinen rakennusriita, joka useamman juristin avulla päättyi sopuun ja tuntuvaan hinnanalennukseen. Palautetulla summalla toinen firma urakoi talvea vasten vesikaton

— Vaikka matka ensimmäisestä hirsivarvista ensimmäisiin löylyihin oli pitkä, jyrkkä ja kivinen, kyllä lopputulos palkitsi, ja tuntuu vieläkin tavattoman hyvältä, joka kerran.

Ikkunoista avautuu mahtava näköala

Käänteiden jälkeen käytössä oli hirsirunkoinen, noin 30 neliön kokoinen saunamökki isoilla ikkunoilla.

— Ikkunoista on mahtava seurata luontoa, järveä ja vuodenaikojen vaihtumista.

Onko kesämökki nyt sitten valmis ja täydellinen lepo- ja rauhoittumispaikka? Kysymys saa vastaansa naurunrähähdyksen.

— Ei kai se mökki koskaan ole ihan valmis. Kaikenlaista pientä pitää aina askarrella, ja kyllähän kunnossapito vie oman aikansa.

Hankintalistalla, sillä akuutilla, ovat muun muassa keinu, hiekkalaatikko ja uusi laituri. Nämä palvelisivat pääasiassa perheen pienimäistä, pian kolme vuotta täyttävää Klaus Hannulaa.

Kyllä isännälläkin toivelistassa löytyy.

— Haaveissa olisi toinen sauna kertalämmitteisellä kiukaalla.

Mikko Hannula

Yhdistelmä rentoutumista ja työleiriä

Hannula linjaa mökkielämän riittäväksi rentoutumiseksi, johon yhdistyy sopiva ripaus työleiriä. Koska arki on päivämäärien ja kellonaikojen ohjaamaa, mökillä parasta on sopiva aikatauluttamattomuus.

— Omaan tahtiin ja omiin tarpeisiin askartelu ja rakentaminen on rentouttavaa ja palkitsevaa, ja käsillä tekeminen tarjoaa mahtavaa vastapainoa valokuvaajan ammatin täysin toisenlaiseen maailmaan.

Ja kuten todettua, saunominen kuuluu mökkielämään elimellisesti. Helsingissä vakikortteeria pitävä perhe saunoo kaupungissa, mutta erityisen tärkeää se on mökillä. Sauna lämmitetään usein ja uimassa käydään aina, kun jäätilanne sen sallii.

— Mökkeily on rentoutumista, kunnossapitoa, joutenoloa, rakentamista, polttopuiden tekoa. Ja tietenkin grillaamista ja BBQ-savustamista.

Pakkotyötäkin mökkielämä tuo joskus tullessaan. Muutama vuosi sitten syyspimeillä vesisateiden aikaan mökkitie uhkasi jäädä tulvan alle. Isännän ei auttanut muu kuin tarttua lapioon ja kaivaa uutta ojaa veden virrata, kaatosateessa otsalampun valossa.

Ja sitten lapionheiluttamisen vastapainoksi se aurinkoinen mökkielämä.

— Täydelliseen mökkipäivään kuuluvat aamukahvit terassilla, metsälenkki koiran kanssa, ruuat grillistä, pitkät päiväunet, jotakin hyötypuuhaa ja illalla saunominen.

Kesäasukas kiittää paikallista avuliaisuutta ja vanhan ajan kyläelämää.

— Lähiseudulta on saatu aivan valtavasti apua. Naapuri käy talvisin auraamassa tiet ja traktoria saa lainata omiin tarpeisiin. Naapurista saa aina kahvikupillisen, kun oveen käy vaan koputtamassa. Jos on ollut joku hankaluus, johon eivät ole lähimpien naapureiden taidot tai vempeleet riittäneet, on aina neuvottu kenelle soittaa seuraavaksi.

Tarvittava löytyy Taavetista

Luumäki vaikuttaa Helsingistä käsin mökkeilevän kaupunkilaisen silmiin aktiiviselta, pontevalta ja omatoimiselta kunnalta.

— Kesällä Taavetissa on väkeä jonoiksi asti, mutta talvellakaan ei koskaan ole ihan täysin autiota, Mikko Hannula toteaa.

Hän kehuu Taavetin palveluvalikoimaa. Ruokapuolelta tarvittava löytyy Taavetista, mukaanlukien pienpanimoiden ipa-oluet.

— Ja rautakaupasta on aina löytynyt kaikki, mitä olen koskaan keksinyt kysyä. Kylillä käydessä haetaan samalla leivät leipomosta ja torilla syödään jätskit.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

