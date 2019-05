Kolumni: Toukokuun ihmeitä ja ajatuksia

0

Kevät ja toukokuu, parasta aikaa vuodenkierrossa, kaikki on vielä mahdollista. Odotukset lämpimästä kesästä, kivoista hetkistä, kasvien ja kukkien kasvun seuraaminen, kaikki kesään liittyvät hyvät asiat tuntuvat mahdolliselta tässä vaiheessa.

Lintujen liverrys on kevään ja alkukesän iloja. Tänäkin keväänä pihalla hyppii se sama ruosteenpunarintainen pikkulintu. Iltapuhteella myöhään kuuluu mustarastaan tai satakielen laulu. Toivottavasti se palaa tuonne lepikkoon, mistä moniääniset liverrykset kuuluvat iltaisin. Kimalaisia pörrää jo aika lailla pihan kukkasissa, toivottavasti elävät ja elpyvät taas. Ihan lyhyen ajan, muutamien vuosien kuluessa on tapahtunut suuri muutos perhosten määrässä, ne ovat vähentyneet paljon, vaikka tarjolla on perhosten suosimia kukkia.

Kevät näyttäytyy myös työntäyteisenä, on ehdittävä tehdä monta asiaa ajallaan. Kukkapenkit pitää siistiä ennenkuin varret kasvavat ja mitkä kukat pitikään siirtää toiseen paikkaan? Jokin perenna oli valloittanut liikaa tilaa tai toinen kitui suuremman varjossa. Kaikki värisävytkään eivät ihan sopineet yhteen. Miten ne nyt laittaisi, muistanko vielä mitä viime vuonna suunnittelin.

Annetaan kiitos päättäjille

ja toivotaan, että

paikat pysyvät kunnossa.

Kasvimaa on muokattava ja kasvit kylvettävä. Tänä keväänä olen ihmetellen seurannut salaattikylvöksiä, ne on kylvetty huhtikuun lämpimällä ja sen jälkeen on satanut lunta sekä ollut pakkasöitä, mutta suojahupun alla pienet salaatintaimet ovat hengissä. Nyt toivotaan lämpimiä ilmoja, niin salaatti kasvaa ja alkaa kesäinen juhlaaikani, haen omalta maalta kaikenlaista vihreää ja täytän sillä lautasen.

Kesän nautintoihin kuuluu myös perunoiden kaivaminen omalta maalta ja pienen huljuttelun jälkeen kattilaan — tuoreen, vastanostetun perunan makua ei voita mikään. Nautin näistä kevään ja kesän tehtävistä, mutta jokainen nauttii keväästä ja kesästä omalla tavallaan.

Kaikki voimme kuitenkin seurata avoimin silmin ympäristön kauneutta ihan jokaisena vuodenaikana. Taavetin keskustassa saamme nauttia torin ja muiden yleisten paikkojen istutuksista.

Kun katselee toria istutuksineen, ihmettelee miten ollenkaan oli mahdollista, että sitä ei aikaisemmin toteutettu. Torin yhteydessä lasten ja aikuisten leikki- ja kuntoilupaikat monipuolistavat torialueen käyttöä. Annetaan kiitos päättäjille ja toivotaan, että paikat pysyvät kunnossa.

BIRGITTA HEIMALA

Kirjoittaja on Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen sihteeri.

