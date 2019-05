Meidän kesken: Senioritanssijat retkeilivät Porvoossa

0

Senioritanssi on muutakin kuin pelkkää tanssia, se on mukavaa yhdessäoloa iloisten ihmisten kanssa. Samoin Porvoo on muutakin kuin Vanha kaupunki ja punaiset ranta-aitat. Tämän tulivat huomaamaan Luumäen Senioritanssijat, jotka eräänä kauniina toukokuun päivänä tekivät retken Porvooseen.

Ajaa huristeltiin Porvoon moottoritietä ohi kaupungin suoraan etelässä sijaitsevan suuren saaren, Emäsalon alkupäähän. Sieltä aukeni komea näkymä Porvoon jokisuistoon, missä toisella puolella siinteli Suomenlahden ulappa, toisella väylä Haikkoon kartanon ohi kaupunkiin. Saaren vastarannalla kohoavat Nesteen tuotantolaitoksen piiput, putket ja öljysäiliöt.

Seuraava kohde oli Hamarin kylä, jonka äärellä tunsimme historian havinaa yli 100 vuoden takaa. Hamarin edustalla ovat Sahasaariksi kutsut kolme saarta, joissa aikoinaan on ollut sahateollisuutta. Hamarin venesatamassa toimi vielä 1950-luvulla telakka, jossa valmistui viimeinen sotakorvauslaiva vuonna 1952.

Albert Edelfelt maalasi taulun,

jossa esiintyvä mänty on

edelleen pystyssä.

Pikkuhiljaa lähestyimme Vanhaa kaupunkia, mutta ennen joen ylittämistä kävimme Porvoon hautausmaalla J.L.Runebergin ja Ville Vallgrenin haudoilla. Kumpikin miehistä on jättänyt pysyvän jälkensä Porvoon kulttuurielämään.

Porvoon ehkä tunnetuimmat maamerkit ovat punaiset ranta-aitat aivan joen törmällä. Satoja vuosia aittarivistö ulottui kaukaa alajuoksulta ohi kirkon Linnamäen luonnonsatamaan asti. Nykyään aitat ovat rajoittuneet uuden ja vanhan sillan väliin. Punaisen värinsä ne saivat 1700-luvulla. Aikoinaan aitat olivat kauppiaiden varastoja, nyt niissä toimii muun muassa ravintoloita. Muutamat ovat muuttuneet yksityisasunnoiksi.



Kirkon vieressä kohoaa Porvoon ehkä tuntemattomin, mutta yksi mielenkiintoisimmista nähtävyyksistä. Linnamäellä on noin 800 vuotta sitten sijainnut, luultavasti ruotsalaisten hirsistä rakentama linnake, jonka suojaan kaupunkilaiset pakenivat muun muassa viikinkien hyökkäyksiä. Nyt linnasta on jäljellä enää vallihaudat.

Linnamäki on sen verran korkealla, että sieltä avautuu komea näköala kaupunkiin ja pitkälle jokisuistoon. Eräs merkittävä yksityiskohta löytyy myös sieltä, vuonna 1892 Porvoon oma poika Albert Edelfelt maalasi taulun, jossa esiintyvä mänty on edelleen pystyssä, vaikka puun juuret olivat jo Edelfeltin aikaan melkein ilmassa.

Päivän päätteeksi meillä oli aikaa kierrellä myös kirkossa ja Vanhassa kaupungissa, jonka kaduilla ja kujilla on edelleen paljon nähtävää ja koettavaa.

MARITTA HYVÖNEN

Kirjoittaja on Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen jäsen ja senioritanssija.

