Seitsemän luumäkeläistä valmistui ammattiin Samposta

Saimaan ammattiopisto Samposta on valmistunut kevään aikana seitsemän luumäkeläistä.

Jami Ahola on valmistunut ajoneuvoasentajaksi autoalan perustutkinnosta.

Ronja Rytkönen on valmistunut kokiksi hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta.

Peppi Huhtiniemi on valmistunut merkonomiksi liiketalouden perustutkinnosta.

Allu Hietakangas on valmistunut maarakentajaksi rakennusalan perustutkinnosta.

Eetu Pajuvesi ja Samuel Peltomaa ovat valmistuneet putkiasentajiksi talotekniikan perustutkinnosta.

Elmeri Ahjolinna on valmistunut ICT-asentajaksi tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinnosta.

