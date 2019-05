Kunta jakaa avustuksia yhteisöille ja kylätoimijoille

0

Luumäki on myöntämässä yhteisö- ja kylätoiminta-avustuksia yhteensä 50 000 euron verran.

Kylätoiminta-avustushakemuksia kuntaan tuli määräaikaan mennessä 12 kappaletta, joista kaikille esitetään myönnettäväksi avustusta. Avustussummat vaihtelevat 1 000 eurosta 1 500 euroon, ja kylätoiminta-avustusten yhteissumma on arvoltaan 12 500 euroa.

Avustuspotti on nousemassa vuodelle 2018 myönnetyistä euromääristä hieman, viime vuonna avustuksia myönnettiin 9 700 euroa.

Yhteisöavustushakemuksia tuli määräajassa 23 kappaletta, joista 22:lle esitetään myönnettäväksi avustusta. Myönnettävien avustussummien haarukka on 6 200 ja 200 euron välissä.

Yhteensä yhteisöavustuksia myönnetään 37 500 euroa, viime vuoden avustuspotti oli 300 euroa suurempi.

Avustusperusteissa tarkastellaan muun muassa hakijan aktiivisuutta, toiminnan laatua, taloudellista asemaa ja edellisen vuoden rahankäyttöä.

Yhteisö- ja kylätoiminta-avustuksia käsitteli Luumäen sivistyslautakunta, joka kokoontui eilen keskiviikkona Luumäen Lehden mentyä painoon.

