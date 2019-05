Pääkirjoitus: Joukko yksilöitä ei pitkälle pötki

0

Nimetön ja kokematon, ehkei sentään aivan kädetön. Ennen maailmanmestaruuskilpailuja kovin moni ei ollut valmis lyömään vetoa Suomen miesten jääkiekkomaajoukkueen menestyksen puolesta. Ehkä olisi kannattanut.

Joukkueen sisältä uskoa löytyi ja sitä uskallettiin myös julistaa julkisesti, kun samaan aikaan jääkiekkoa seuraava väki odotteli vahvistuksia rapakon takaa.

Maailmanmestarivalmentaja Jukka Jalonen esikuntineen jätti itkemisen NHL-miesten perään muille ja luotti omaan näkemykseensä ja ammattitaitoonsa joukkueen valitsemisessa.

Pelaajat kiittivät luottamuksesta ja hitsautuivat leirityksen aikana nimenomaan joukkueeksi. Lopputulos on ollut kuluneen viikon aikana kaikkien nähtävillä.

Kyse oli

henkisestä vahvistumisesta.

Joukko taitavia yksilöitä ei ole yhtä kuin hyvä joukkue. Tiiviin joukkueen sisällä saattaa kuitenkin oikeanlaisessa paineessa hioutua timantteja. Kuten tällä kertaa muuan nuori turkulainen.

Jääkiekon MM-kisoista on tullut suomalaisia yhdistävä kevätperinne. Suomen joukkueen menestyksestä on löydetty jopa yhteiskunnallisia sävyjä.

Kun Suomi voitti ensimmäisen MM-kullan vuonna 1995, laman kourissa kärvistellyt kansa alkoi jälleen uskoa parempaan. Kyse oli henkisestä vahvistumisesta, siitä kuuluisasta me-hengestä.

Mitähän voisimme oppia ja ammentaa Leijonilta vuonna 2019? Uskoa omaan tekemiseen, joukkuehenkeä, positiivisuutta? Tässä ajassa kaikille edellä mainituille on käyttöä.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

