Poliisi epäilee alle 15-vuotiaita lapsia junaradan tihutöistä Taavetissa

Poliisi epäilee alle 15-vuotiaita lapsia tihutöistä, joissa junaradalle on aseteltu kiviä useaan eri otteeseen Taavetissa. Junien nopeus alueella on jopa 200 kilometriä tunnissa, joten kivien ja murskeen asettelemisesta raiteille on erittäin suuri vaara niin ihmisille kuin junakalustolle.

Taavetissa aseteltiin kiviä junaraiteille neljä eri kertaa 24. huhtikuuta—8. toukokuuta välisenä aikana. Viimeisimmän teon yhteydessä kiviä oli erittäin runsaasti noin 50 metrin matkalla.

Tuolloin junaliikenne keskeytyi Allegro-junan joutuessa pysähtymään ja Finrail Oy:n tarkistaessa mahdollisia junalle ja kiskoille aiheutuneita vaurioita. Kuljettajien havaintojen mukaan Taavetin aseman läheisyydessä oli ollut tapahtuma-aikaan useita nuoria.

Poliisi ja Finrail Oy on ollut tapahtuneista kivien asettelemisista raiteille yhteydessä Taavetin kouluihin. Poliisin tiedossa on usean alle 15-vuotiaan lapsen osallisuus kivien asettelemiseen.

Tekoja on tutkittu liikennetuhotyönä, josta voidaan tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Viranomaiset jatkavat asian tutkintaa puhuttamalla kiviä raiteille asetelleita alle 15-vuotiaita nuoria jotka eivät ole rikosoikeudellisesti vastuussa mutta ovat vahingonkorvausvelvollisia, ja selvittämällä vahingoista aiheutuvia korvausvaatimuksia.

Poliisi kiittää Luumäen koulutoimen henkilöstöä, jonka työllä on ollut oleellinen merkitys asian selvittämisen kannalta.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

