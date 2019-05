Antti Taipale esiintyy Taavetissa ensi viikon lauantaina — NEON-teos syntyi yhdessä taiteilija Leena Pukin kanssa

0

Luumäkeläislähtöinen dragtaiteilija Antti Taipale ja samoin Luumäeltä kotoisin oleva kuvataiteilija Leena Pukki tuovat Taavettiin uuden, yhteistyössä toteuttamansa teoksen nimeltä NEON. Esitys nähdään ravintola Repessä lauantaina 25. toukokuuta.

Luumäen Lehti ehti uutisoida esityksen ensi maanantaille, mutta taiteilijan aikatauluun tuli muutos.

NEON-teoksen ensiesitys nähtiin Helsingissä, Teatteri Forumissa huhtikuussa. Kyseessä on eri taidelajeja yhdistelevä teos. Taipaleen tunnetuin draghahmo on Sheila ja Luumäellä NEON-teos nähdään osana Sheilan Greatest Hits drag show’ta.

— Kysyin Leenaa lavastajaksi tuottamaani tapahtumaan ja hän suostui, ja olin ihan fiiliksissä, Taipale kertoo

— Olin ihaillut Leenan teoksia jo vuosia, koska hänellä on niin omaleimainen ote töihinsä. Ajattelin, että koska drag-taide pakenee rajoja ja rakenteita, niin halusin jo pitkään yhdistellä kuva- ja näyttämötaiteita yhdeksi teokseksi.

Taipale ja Pukki ovat tunteneet toisensa päiväkodista saakka ja käyneet koulua samalla luokalla useita vuosia. Ympyrä sulkeutui, kun he tapasivat uudelleen aikuisiällä.

— Katsotaan, mitä keksimme. Olisihan se mahtavaa tehdä Luumäelle esimerkiksi jokin performanssi tai muu yhteisteos, Taipale nauraa.

Olin ihaillut

Leenan töitä

jo vuosia.

Leena Pukki on kuvataiteilija, joka työskentelee pääsääntöisesti liikkuvan kuvan ja maalauksen parissa. Hän on kiinnostunut kulttuurista, hegemonioista, eri lajien välisistä suhteista, historiasta, utopioista ja valtarakenteista. Pukki työskentelee usein julkisessa tilassa. Hänen julkisia töitään löytyy muun muassa Malminkartanon juna-asemalta Helsingissä. Monipuolista tekniikankäyttöä tukee myös työskentely taiteilijakollektiiveissa. Route Couture – taiteilijaryhmässä Pukki valmisti yliajetuista eläimistä muotikuvastoa jäljitteleviä asuja. Hän on myös osa Miracle Workers -kollektiivia, joka edustaa Suomea Venetsian biennaalissa vuonna 2019.

Antti Taipale on viihdetaiteilija, jonka tunnetuin hahmo on Sheila. Hän on keikkaillut Sheilan koroissa ja vuodesta 2006 lähtien ja vauhti kiihtyy kokoajan. Taipale esiintyy useissa produktioissa mm. Finnvitseissä yhdessä Juha Laitilan ja Jukka Laaksosen kanssa, Suomen musiikkiteatterin tuotannoissa, Drag-Leidit Lavalla -tuotannossa, jonka valmistumista voi seurata YLE Areenan lyhytdokumenttisarjasta Drag Leidit. Lisäksi hän esiintyy omissa tuotannoissaan, esimerkiksi Suomen suurin drag -tapahtuma Helsinki Drag Battle on Taipaleen käsialaa.

