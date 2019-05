0

Tyynilahden matonpesupaikka on suljettu toistaiseksi. Syynä sulkemiseen on rikkoutunut vesipumppu.

Korjaustoimenpiteet matonpesupaikalla ovat käynnissä. Alustavien arvioiden mukaan se saadaan korjattua viimeistään ensi viikon alussa.

Jurvalanharjun matonpesupaikka Kivijärventiellä on normaaliin tapaan auki päivittäin kello 7—22.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

