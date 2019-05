Pääkirjoitus: Nuorille pitää löytää työtä

0

Teollisuusmaiden yhteistyöjärjestö OECD:n maakohtainen raportti julkaistiin tiistaina. Opetus- ja kulttuuriministeriö referoi raportin verkkosivuilleen. Maa-arviointi nuorisopolitiikasta esittelee Suomelle joukon suosituksia, jotta erityisesti heikoimmassa asemassa olevat nuoret pääsisivät koulutukseen ja työelämään nykyistä nopeammin ja helpommin. Suomen on pyrittävä yksinkertaistamaan tukijärjestelmäänsä ja kannustettava nuoria työnhakijoita, jotta työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden NEET-nuorten osuus pienenisi.

Kaikki ikäluokat huomioiden Luumäellä oli maaliskuussa 192 työtöntä työnhakijaa. Työttömistä alle 25-vuotiaita oli 19. Kaakkois-Suomessa alle 25-vuotiaiden osuus kaikista työttömistä oli 14 prosenttia. Luumäellä osuus oli kymmenen prosenttia. Suomessa nuorten työllisyysaste on heikompi kuin muissa Pohjoismaissa, vaikkakin osuus, 55 prosenttia, on korkeampi kuin OECD-maiden keskiarvo.

Raportista käy ilmi, että yksi kolmesta suomalaisnuoresta saa työttömyyskorvausta. Rahalla on kahdenlaisia vaikutuksia: tuet auttavat nuoria talouden ja työmarkkinoiden haasteissa, mutta ne myös heikentävät merkittävästi halukkuutta työnhakuun ja tuista luopumiseen.

Töihin pääsykään ei ole aivan mutkatonta. Kuten Ylen haastattelema (7.5.) 23-vuotias nainen toteaa: ”Siinä tulee tämä dilemma, että jos tarvitsee työkokemusta, niin mistä sitä saa, jos ei pääse ensimmäiseen työpaikkaan.”

