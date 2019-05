Suomentaja ja eläkekirjailijat vierailevat kirjastossa

0

Luumäen pääkirjastossa toteutetaan kaksi kirjallisuusvierailua. Perjantaina 10. toukokuuta kello 18 kirjaston lukupiirin vieraana on suomentaja Kristiina Drews. Lukupiirissä on luettu Vladimir Nabokovin teosta Kalvas hehku, jonka Drews on suomentanut ja jota hän nyt esittelee piirissä. Lukupiiri on kaikille avoin. Suomentajavierailut järjestää Koneen Säätiö, joka toteuttaa kaksivuotista Suomentajat lukijoiden luo -hanketta.

Maanantaina 13. toukokuuta kello 13 kirjastossa järjestetään yleisötapahtuma, jossa tietokirjailijat, KM Ritva Kattelus ja VM Tom Jokinen kertovat uudesta kirjastaan Eläkettä & eliksiiriä sekä omista valinnoistaan eläkeläisinä. Heidän mukaansa valinnoillaan voi vaikuttaa paljon elämänlaatuunsa. Kirjailijat kertovat kirjan ideasta ja siitä, millaista sitä oli tehdä kansainvälisessä tiimissä.

