Viikon verkkokysely: Oletko tyytyväinen Taavetin uudistettuun toriin?

Taavetin tori on kokenut kasvojenkohotuksen. Torialueen toimintoja on järjestelty uudelleen, se on saanut uuden pinnan ja sen takalaidalle on sijoitettu sekä lasten leikkipaikka että ulkoliikuntapaikka Kuntori. Torin keskiössä on esiintymislava ja laidalla kaksi kahvikioskia. Sekä ulkokahvila että esiintymislava saavat suojakseen telttakatoksen.

Oletko tyytyväinen uudistettuun toriin? Vastaa viikon verkkokyselyyn ja kerro samalla, miten ahkerasti käytät toria ja onko sinulla lisätoiveita torin kehittämisen suhteen. Mikä torissa viehättää, entä harmittaako joku asia?

