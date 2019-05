Lappeenranta hakee valituslupaa palomieskiistassa

0

Lappeenrannan kaupunginhallitus hakee korkeimmalta oikeudelta valituslupaa sivutoimisten palomiesten varallaoloa koskevaan Itä-Suomen hovioikeuden tuomioon.

Hovioikeus kumosi aiemmin Etelä-Karjalan käräjäoikeuden antaman tuomion.

Kaupunginhallitus ei hyväksy hovioikeuden tuomiota, jonka mukaan Luumäen ja Joutsenon sivutoimisten palomiesten varallaolo oli työaikaa. Kiista on 26 Etelä-karjalan pelastuslaitoksen palomiehen ja Lappeenrannan kaupungin välinen, koska kaupunki ylläpitää Etelä-Karjalan pelastuslaitosta.

Palomiehet ovat vaatineet oikeusteitse kaupungilta palkkasaataviaan vuosilta 2010—2015, koska he katsovat, että heidän suorittamansa varallaolo tulisi katsoa työajaksi.

Kaupungin mukaan Suomessa on vireillä useita varallaoloriidoiksi kutsuttuja oikeustapauksia, jotka aiheuttavat oikeudellista epävarmuutta, ja siksi asialla on suuri yhteiskunnallinen intressi.

Kaupunki moittii myös hovioikeuden tuomiota virheellisyyksistä ja väärinkäsityksistä.

Myös kunnallinen työmarkkinalaitos ja Suomen kaikki pelastusjohtajat ovat pyytäneet, että kaupunki hakee asiassa valituslupaa.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

