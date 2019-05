Uusi paloasema on edennyt harjannostajaisvaiheeseen

0

Luumäen paloaseman rakentaminen on edennyt aikataulussa, ja aseman harjakaisia vietetään ensi keskiviikkona.

Paloaseman vesikatto on valmis ja esimerkiksi ikkunat ja muuraustyöt ovat samaten valmiit. Lattialämmitys puhkuu jo lämmintä rakennukseen ja parhaillaan työmaalla on käynnissä muun muassa maalausta ja vesijohto- ja automaatioasennuksia.

Uuden paloasemarakennuksen kerrosala on 1187 neliötä, josta noin 148 neliötä tulee Eksoten ensihoitoyksikön käyttöön.

Ajoneuvopaikkoja tulee pelastuslaitoksen käyttöön lämpimiin tiloihin 5 kappaletta, joista yksi paikka toimii pesupaikkana. Lisäksi ensihoitoyksikön ambulanssille rakennettu myös oma lämmin tallipaikka. Rakennuksen käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2019.

Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 2 743 000 euroa, johon avustuksia on myönnetty noin 260 000 euron arvosta.

