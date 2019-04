Työttömien määrässä pientä miinusta

0

Luumäellä oli maaliskuussa 192 työtöntä työnhakijaa, selviää Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ely) työllisyyskatsauksesta.

Työttömien määrä oli 27 vähemmän kuin vuosi sitten maaliskuussa ja kaksi enemmän kuin helmikuussa. Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömyys on pudonnut 12 prosenttia.

Luumäen työttömyysprosentti oli helmikuussa 9,7. Koko Kaakkois-Suomessa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 11,2 prosenttia.

Avoimia työpaikkoja puolestaan oli 18 kappaletta, määrä on seitsemän vähemmän kuin vuosi sitten. Luumäen työttömistä miehiä oli 124 ja naisia 68. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 19 ja yli 50-vuotiaita 97.

Koko Kaakkois-Suomessa oli maaliskuun lopussa 15 261 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 602 henkilöä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työttömyys väheni kaikilla koulutusasteilla. Pelkän perusasteen tutkinnon suorittaneiden työttömien määrä väheni 19 prosentilla. Ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa on lähes neljännes työttömistä eli noin 3 800 henkilöä.

