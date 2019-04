Kolumni: Kahvikeskustelut luovat yhteishenkeä

0

Monet erilaiset ryhmittymät kokoontuvat lähes päivittäin viettämään yhteistä kahvihetkeä.

Vaikkapa monille eläkeläisille on tärkeää juoda se aamun kahvikupposellinen yhdessä muiden kanssa. Toisten, jo elämän ehtoopuolelle ehtineiden seurassa.

Samalla yhteinen kokoontuminen toimii vähän kuin nimenhuutona: ketkä kykenivät tänään paikalle, onko joku porukasta esimerkiksi joutunut mahdollisesti hoitolaitokseen. Samalla voi vaihtaa myös päivän muut kuulumiset ja tuoreimmat ”alueuutiset”.

Omakohtaisesti tutuiksi ovat tulleet erityisesti erilaisten työporukoiden yhteiset kahvihetket. Silloin on hetki aikaa suunnitella tulevia työtehtäviä, muistella menneitä, kertoa tarinoita, hersytellä huumoria tai pitää vaikka leikkimielinen tietokilpailu. Samalla luodaan yhteenkuuluvaisuuden tunnetta ja luodaan yhteishenkeä.

Työnjohtotehtävissä olen sisäistänyt sen, kuinka tärkeää on saada hyvinkin erilaiset ihmiset puhaltamaan yhteen hiileen. Henkilöiden taustat, arvomaailmat ja maailmankatsomukset voivat olla hyvinkin erilaisia.

Silti työn onnistumisen kannalta on välttämätöntä löytää hyvä yhteishenki, joka tiivistyy yhteiseksi tavoitteeksi, parhaan mahdollisen päämäärän saavuttamiseksi.

Mitä suurempia ja vaikeampia ongelmia yhteiskunnassamme on — niitähän tälläkin hetkellä riittää, tulisi pitkä luettelo — sitä enemmän tarvitaan yksituumaisuutta ja yhteistä tahtotilaa asioiden korjaamiseksi.

Näin kansallisen veteraanipäivän aikoihin lienee ajankohtaista mainita, että historia todistaa, kuinka yhtenäinen ja yksituumainen kansa voi selvitä jopa sotien kurimuksesta. Miksipä siis ei sama resepti toimisi myös rauhan oloissa?

Itse en ole koskaan uskonut niin sanottuun riidalla rakentamiseen, vaan siihen, että yhteinen sävel pitää löytää yli puoluerajojen, erityisesti vaikeina aikoina.

Meretkin syntyvät pienistä puroista, kun niitä on riittävän paljon. Me tavalliset kansalaiset emme varmaan tule aina edes ajatelleeksi, kuinka mahdollisesti vähäpätöisiltäkin tuntuvat asiat ja teot saattavat toimia omalta osaltaan merkittävinä, paremman tulevaisuuden rakennustarpeina.

Niissä itää sellainen yhteishengen siemen, josta on joka tapauksessa kansakunnan sopuisalle rinnakkaiselolle enemmän hyötyä kuin haittaa.

ANTERO PESU

Kirjoittaja on Luumäen kunnanvaltuutettu (kok.) ja kunnanhallituksen jäsen.

