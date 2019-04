Kolumni: Se härjistä puhuu, joka härjillä ajaa

Olen viimeisten viidentoista vuoden aikana päässyt seuraamaan ikäihmisten hoitoa Luumäellä hyvinkin läheltä, vaikkakin vain kolmannen sektorin toimijana. Paluumuuttajana, elämää muualla nähneenä olen onnellinen siitä, että muutimme puolisoni kanssa takaisin Luumäelle.

Luumäki on edelleen mallikelpoinen kunta. Palvelut ovat täysin tyydyttävällä tasolla niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin meille ikäihmisillekin. Harrastaa voi monipuolisesti niin liikuntaa kuin kulttuuriakin. Ainahan parannuksia toivotaan, mutta pysytään kohtuudessa, kaikkea ei voi aina saada. Sanoisin, että se on itsestä kiinni, jos ei viihdy tai löydä mielekästä toimintaa Luumäeltä.

Ikäihmisenä minua kiinnostaa miten asumiseni ja elämiseni jatkuu näinä iltavuosina. Mielestäni tulevaisuuteni on aika hyvin turvattu. Tänä päivänä pystyn vielä asumaan hyvin puolisoni kanssa enkä tarvitse kodinhoidon palveluksia, mutta tiedän, että se hetki kun tulee, että tarvitsemme apua, me myös saamme sitä.

Sitten, kun emme enää pysty asumaan keskustan ulkopuolella, voimme siirtyä joko senioritaloon, Mäntykodin asuntosiipeen tai Patteritie kymppiin. Siellä saamme apua ja hoitoa tarvittaessa. Sen jälkeen, kun kuntomme entisestään huononee, on edessä siirtyminen Vallikotiin. Tällaisia vaihtoehtoja ei joka kunnasta tai kaupungista löydy, vaan ikäihmisiä pompotellaan milloin mihinkin.

Luumäellä ikäihmisistä pidetään todellakin huolta ja heidän elämäänsä arvostetaan. Kiitos siitä kuuluu ennen kaikkea hoitohenkilökunnalle.

Kolmas sektori tekee pyyteetöntä työtä ikäihmisten hyväksi lähes joka päivä, mutta tämäkään ei riitä, vaan yhteistyötä Eksoten, kunnan ja kolmannen sektorin välillä on lisättävä.

Jo vuonna 2006 esitin yhdistyksemme hallitukselle, että loisimme kolmen vuoden projektin yhdessä kunnan ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa, mutta idea todettiin naiviksi sekä mahdottomaksi toteuttaa. Nyt 12 vuotta myöhemmin aika ehkä olisi valmiimpi projektiin, ainakin joiltain osin. Projektisuunnitelma tavoitteineen ja toimintasuunnitelmineen on vielä tallessa.

Tänä päivänä yhdistyksemme vapaaehtoistyö yhdessä sydänyhdistyksen kanssa on toiminut erinomaisesti koskien laitoshoitoa. Säännöllisessä toiminnassa ikäihmisten hyväksi meillä on yli 50 henkilöä, jotka viikottain käyvät Vallikodissa joko virkistämässä heitä tai kuljettamassa heitä ikäkahvila Kymppiin, joka syksyllä täyttää jo 10 vuotta.

Kiitos Teille hyvät vapaaehtoiset, jotka jaksatte pyörittää tätä toimintaa.

TAPANI SULANDER

Kirjoittaja on Eläkeliiton Luumäen yhdistyksen jäsen.

