Luento tarjoaa tietoa Luumäen linnoitteista

Luumäen sota-aikojen historiasta ja linnoitteista on tarjolla tietoa keskiviikkona 17. huhtikuuta järjestettävällä luennolla Salpalinja Luumäellä 1944.

Luento kuullaan kunnantalon valtuustosalissa alkaen kello 17.

Illan luennoitsija on sotahistorian harrastaja Juha Kilpeläinen, joka käy läpi Luumäen linnoitustyöt vuonna 1944, jolloin valmistauduttiin ratkaisevaan taisteluun Salpalinjalla. Seuraavana vuonna valvontakomissio aloitti tarkastustyöt Salpalinjalla ja linnoitteiden rakentamisesta siirryttiin niiden purkamiseen.

Luento on jatkoa viime lokakuussa kuullulle luennolle, joka käsitteli vuosien 1939—41 linnoitustöitä Luumäellä. Kaikille avoimen luennon järjestää Pajarin Pojat Itsenäisyydentiellä -hanke. Luennolla käydään läpi myös vuoden 1943 panssariestekokeilu Luumäellä ja sen vaikutus Vammelsuun—Taipaleen aseman linnoittamiseen Karjalan kannaksella.

Illan aluksi kerrotaan lyhyesti Pajarin Pojat Itsenäisyydentiellä -hankkeen tämän hetken tilanteesta.

