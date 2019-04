Hiihtokausi vetelee viimeisiään — Okkolassa on vielä päässyt ladulle

Jos vielä mielii hiihtoladuille, on syytä pitää kiirettä. Niin sanotulla maakaasulinjan, eli Okkolan ladulla pääsee vielä suksimaan, säästä riippuen. Latua ylläpitävä Jorma Pennanen viestii, että hiihtokausi jatkuu vielä ladulla. Hiihtomerkintöjä latuvihkoon on kertynyt Okkolassa 1 060 kappaletta.

Luumäen kunnan ylläpitämien latujen ylläpito sitävastoin on lopetettu tämän hiihtokauden osalta.

Talvi oli vaihteleva latujen kannalta. Runsas lumi on mahdollistanut pitkän hiihtokauden, mutta tuonut laduntekijöille myös haasteita.

Maakaasulinjan läheisyydessä olevat metsäladut jouduttiin sulkeman helmikuussa tilapäisesti. Kunta päätti sulkea ladut hiihtäjien turvallisuuden takia.Latuja reunustavissa puissa oli runsas lumikuorma, ja riskinä oli metsälatujen läheisyydessä olevien puiden kaatuminen lumen painon takia.

Lumi hankaloitti myös jäälatujen tekoa. Jään päälle satanut runsas lumi painoi jääkantta alaspäin ja nosti jään päälle vettä. Esimerkiksi latuosuus Kivijärvellä saatiin hiihtokuntoon vasta helmikuun loppupuolella.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

