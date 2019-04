Tänään on vaalipäivä ja Suomi saa uuden eduskunnan — Luumäeltä kansanedustajuutta tavoittelee yksi ehdokas

Tänään sunnuntaina 14. huhtikuuta Suomeen valitaan uusi eduskunta tulevaksi nelivuotiskaudeksi.

Kansanedustajaehdokkaiden kampanjat on kampanjoitu, ja illalla on ”sadonkorjuun” aika.

Kaakkois-Suomen vaalipiiristä, johon Luumäki kuuluu, valitaan eduskuntaan 17 kansanedustajaa.

Noin 180 ehdokkaasta yksi on Luumäeltä: perussuomalaisten Juha Rantakaulio.

Ylen kuluneella viikolla julkistama puolueiden kannatusmittaus kertoo, että perussuomalaiset ovat ohittaneet kokoomuksen ensimmäistä kertaa neljään vuoteen.

SDP pitää mittauksen mukaan yhä ykkössijaa 19 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus on 16,3 ja kokoomuksen 15,9 prosenttia.

Keskusta on neljäntenä 14,5 prosentin kannatuksella, ja sen perässä on vihreät 12,2 prosentilla.

Vasemmistoliiton kannatus on kannatusmittauksen mukaan 8,7, RKP:n 4,9 ja kristillisdemokraattien 4,3. Sinisten osuus on 0,8 prosenttia ja muiden 3,4 prosenttia.

Kannatusmittauksen virhemarginaali on 2,3 prosenttia jompaankumpaan suuntaan. Mittaus tehtiin 1.–9. huhtikuuta välisenä aikana, ja otos oli 1 969 henkilöä.

Jos mikään puolue ei ylitä vaaleissa 20 prosentin rajaa, se olisi melko poikkeuksellista. Lähimpänä tilanne oli vuoden 2011 eduskuntavaaleissa, ja tällöin vaalivoittajan Kokoomuksen kannatus oli 20,4 prosenttia.

Vaalihuoneistot avautuvat vaalipäivänä aamuyhdeksältä ja äänestys jatkuu kello kahdeksaan illalla.

Vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetun postitse saamassa ilmoituskortissa.

Äänestäjän on vaalipaikalla selvitettävä henkilöllisyytensä. Siksi mukana tulee olla kuvallinen henkilöllisyystodistus, esimerkiksi sirullinen henkilökortti, ajokortti tai passi.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestyksessä annettiin alustavien tietojen mukaan yli 1 535 442 ääntä, joten ennakkoon äänesti noin 36,1 prosenttia äänioikeutetuista. Luvut tarkentuvat, kun rekisteriin lisätään muun muassa ulkomailla annetut ennakkoäänet ja kirjeäänet.

Edellisissä eduskuntavaaleissa vuonna 2015 vastaava luku heti ennakkoäänestyksen päätyttyä oli noin 31,9 prosenttia äänioikeutetuista ja lopullinen ennakkoäänestysprosentti oli 32,3 prosenttia.

