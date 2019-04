Muistelo-orkesteri konsertoi Joukolassa veteraanipäivänä

Veteraanipäivää juhlistetaan Luumäellä Muistelo -orkesterin konsertilla. Kansallista veteraanipäivää vietetään tänä vuonna lauantaina 27. huhtikuuta. Valtakunnalliseksi teemaksi on nimetty On aika muistaa.

Konsertti järjestetään seuratalo Joukolassa kello 14 alkaen. Konsertti käsittää sota-ajan lauluja otsikolla Terveisiä sieltä jostain.

Musiikista vastaava Muistelo-orkesteri koostuu Korsuorkesterin eläköityneistä soittajista.

Laulusolistina toimii Erkki Luumi ja muina orkesterin jäseninä ovat Seppo Äijö, Pasi Suikkanen, Reijo Kurvinen ja Topi Hartikainen.

Ohjelmisto sisältää tuttuja kappaleita, kuten Muistoja Pohjolasta, Kirje sieltä jostakin, Elämää juoksuhaudoissa, Raatteen tie ja Veteraanin iltahuuto.

Konsertissa tervehdyssanat lausuu Luumäen seurakunnan vs. kirkkoherra Jukka Lehtinen ja päätössanat Luumäen kunnanhallituksen puheenjohtaja Antti Rämä.

Konsertti on osa veteraanipäivän juhlallisuuksia ja sinne on vapaa pääsy. Paikalla on kahvitarjoilu.

Päivän juhlallisuuksiin kuuluva seppelenlaskutilaisuus pidetään ennen konserttia kello 13.30 Luumäen kirkolla.

Tapahtuman järjestävät Luumäen kunta ja seurakunta, eri tahoista koostuva suunnittelutyöryhmä, Luumäen reserviupseerikerho, Luumäen reserviläiset, Taavetin martat ja Kulttuuripalvelu Kaiku.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

