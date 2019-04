Kolumni: Keltanokat liikenteessä

Kun 18 ikävuotta lähenee, aloittaa moni kauan odotetun savotan: oman ajokortin metsästyksen. Autokoulun suorittamisen jälkeen taas alkaa nuoren elämän kaksi riskialtteinta vuotta. Sen meille osoittavat lukuisat liikenneonnettomuustilastot, joista käy ilmi nuorten olevan usein osallisena tapaturmaan.

Valitettavan usein kyseessä on ollut seuraus kaveriporukan synnyttämästä ryhmäpaineesta. On hyvä muistaa, ettei se kuitenkaan aina ole niin. Kaikki nuoret eivät ole hurjastelijoita.

Läheltä piti -tilanteita tulee jokaiselle jossain vaiheessa elämää. On kuitenkin huomioitava, mistä tilanne johtuu. Oliko kyse kaverin kanssa autojen nopeuksien vertailusta vai puhtaasti kokemuksen puutteesta ja väärästä ajokaistasta?

Aloittelijalla ei vielä välttämättä ole täyttä varmuutta liikennesäännöistä ja kun kokemusta muun liikenteen seassa ajamisesta ei ole, voi virheitä tapahtua luotettavimmallekin kuskille. Ja sukupuolihan ei kerro mitään ajotaidoista: vauhdin hurmasta tykkäävät tytötkin.

Kokeneemman kuskin on helppo syyllistää nuoria heidän vastuuttomuudestaan sekä välittämättömyydestään. Tuo kaikki negatiivisuus kuitenkin pelottaa. Kun nuorista on jo valmiiksi kuva, että he törttöilevät, on oikeasti pelottavaa lähteä ensikertalaisena omalta pihalta liikenteen sekaan tuomitsevien katseiden alle. Oletus muuttuu helposti seuraukseksi. Liikenne on yhteispeliä. Ja totuushan on, että tällä hetkellä myös ikäihmisiä on ratissa paljon enemmän kuin nuoria.

Hyvän esimerkin näyttäminen toisille on tehokkain tapa opettaa. Vaikka aikuiset eivät hurjastelisikaan samalla tavalla kuin nuoret, ei heistä silti kannata esimerkkiäkään ottaa. Puhelimeen puhumista ajaessa näkee todella usein ja tuo tapa voi helposti johtaa vaaratilanteisiin.

Nykyään puhutaan myös paljon tieraivosta, jolloin kärsivällisyys on kortilla ja käsimerkkejä näytetään kanssa-ajajille. Muistakaa ajatella toisianne: voiko jollain olla oikeasti aikaa tahallisiin virheisiin ja liikenteen hidastamiseen.

Hyvän esimerkin näyttäminen toisille on tehokkain tapa opettaa.

Uuden taidon oppiminen vaatii aina kärsivällisyyttä ja aikaa. Lisäksi on todistettu tyttöjen ja poikien mahdollisiin eroihin liittyen, että harjoittelu tekee mestarin. Pojat ovat ennen vanhaan saaneet enemmän harjoitella. Kuinka monen perheessä miespuoliset haluavat aina ängetä kuskin paikalle? Ethän aja takapenkiltä?

Toivottavasti me nykynuoret olemme niin tasa-arvoisia, että ymmärrämme kannustaa toisiamme liikenteessä. Liikenteen metoo -aika on koittanut.

ROOSA PARKKO

Kirjoittaja on Taavetin lukion opiskelija.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.