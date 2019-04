Yksityistieavustukset ovat haettavissa

Luumäen yksityisteiden kunnanavustukset vuodelle 2019 ovat haettavissa.

Hakemuslomakkeet on postitettu tiedossa oleville tiekuntien yhteyshenkilöille, ja hakemukset tulee toimittaa kuntaan viimeistään perjantaina 26. huhtikuuta mennessä.

Luumäki avustaa rahallisesti järjestäytyneitä tienhoitokuntia, joiden varrella on pysyvää asutusta. Yksityisen tien kunnanavustus on noin 50 prosenttia tien kunnossapitokustannuksista.

Avustettavia tiehoitokuntia on noin 80 kappaletta, ja avustettavien teiden yhteispituus on noin 320 kilometriä.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.