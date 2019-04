Pääkirjoitus: Pian on aika lunastaa lupaukset

Vaaliviikko kääntyy vääjäämättä kohti kliimaksia. Viimeiset ennakkoäänet annettiin tiistaina ja vaalitulos on selvillä varsinaisen vaalipäivän iltana ensi sunnuntaina.

Loppumetreillä punnitaan, miten hyvin puolueet ja yksittäiset ehdokkaat ovat saaneet kantansa kansalaisten korvien väliin ja mihin se lopulta riittää. Vielä on toki kolmisen päivää aikaa rummuttaa omaa sanomaansa, mutta vähiin jää aika ennen kuin loppuu.

Ennakkogallupit ja -kyselyt ovat kertoneet omaa tarinaansa. Tuon tarinan perusteella voimasuhteet eduskunnassa ovat keikahtamassa eri asentoon kuin edelliskerralla.

Kyläparlamenteissa on hiukan tuskailtu vaikeutta löytää sopivaa ehdokasta. Vaalikoneet kun tarjoavat erilaisia vaihtoehtoja, potentiaaliset kandidaatit puhuvat ympäripyöreitä eikä osa ehdokkaista pidä syystä tai toisesta itsestään juuri meteliä.

Yli 1 200 äänioikeutettua jätti käymättä uurnilla.

Ehkä olisi kannattanut, sillä sopivien vaihtoehtojen puuttuessa äänestäjät tuppaavat pelaamaan varman päälle tai äänestämään jaloillaan. Jos mikään ei muutu, mikään ei muutu. Sekin tosin sopii monelle. Esimerkiksi neljä vuotta sitten Luumäellä yli 1 200 äänioikeutettua jätti käymättä uurnilla.

Äänestämisen tärkeyttä ei liene tarpeen enää rautalangasta vääntää. Valituiksi tuleville edustajilleen äänestävällä kansalla on myös tutun selvä viesti: pitäkää Arkadianmäellä kiinni siitä, mitä olette vaalihuumassa luvanneet.

