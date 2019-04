Ehdokkaan mielipide: Vaihtuvuutta eduskuntaan

Nykyinen eduskunta on työnsä hoitanut ja lopputuloksena entistä suurempi osa kansaa on ehkä pahimmassa ahdingossa kuin koskaan ennen Suomen itsenäisyyden aikana. Eriarvoisuus on lisääntynyt huomattavasti.

Jäi sellainen vaikutelma, että eduskunnassa suorastaan kilpailtiin siitä, kuka keksii eniten keinoja oman maan kansalaisten elämän vaikeuttamiseksi.

Keskustalaisella pääministeri Sipilällä oli kokoomuksen ministeri Mykkäsen kanssa tavoite täyttää maa turvapaikanhakijoilla ja lisäksi Sipilällä oli ministeri Tiilikaisen kanssa halu jakaa mahdollisimman paljon rahaa ulkomaille ilmastotalkoisiin.

Keskustan ministeri Berner mietti taas keinoja, joilla autoilu saataisiin köyhiltä loppumaan. Kokoomuksen Orpo ja sinisten Soini julistivat Afrikan tarvitsevan suomalaisten rahaa. Sen verran Orpo on maininnut kotimaan asioita hoidetun, että vaalikaudella saatiin aikaiseksi uusi alkoholilaki.

Ja sen sijaan, että sinisten työministeri Lindström olisi kehitellyt uusia työpaikkoja, niin hän hyväksyi uusia kiusaamismuotoja työttömille. Ja on huomioitavaa, että muut oppositiopuolueet, paitsi perussuomalaiset, hyväksyvät pääpiirteissään nämä hallituksen touhut, etenkin nykyisen ilmastovouhotuksen.

Vaalikaudella etenkin sote-asiat sotkettiin entistä sekavammaksi. Vuosi 2017 tosin meni eduskunnalta suurelta osin itsenäisyysjuhlien merkeissä. Sen sijaan, että olisi keskitytty vaalikaudella oikeasti maan asioiden hoitoon, niin paljon pohdittiin, mitkä puolueet ovat seuraavassa hallituksessa.

Nyt se tiedetään melko varmasti, perussuomalaiset ovat hallituksessa, vaatii vaan äänestäjien käynnin äänestyspaikalla suorittamassa tehtävän, joka estää nykyisenkaltaisen politiikan jatkumisen.

Ja se on nähty, ettei paras peruste ehdokkaan valitsemiselle ole se, että hän on ollut siellä ennenkin. Nyt on mahdollisuus vaihtaa edustajat sellaisiin, joilla on ymmärrys tavallisen suomalaisen ihmisen elämästä.

JUHA RANTAKAULIO (ps.)

kansanedustajaehdokas

Luumäki

