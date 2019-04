Tiistai-rastit starttaavat vappuna Parsikossa

Vappua voi Luumäellä viettää maastossa kartan kanssa. Luumäen Rastin järjestämät Tiistai-rastit suunnistetaan ensimmäistä kertaa tälle vuodelle tiistaina 30. huhtikuuta. Sijaintina on Parsikko ja rasteille on opastus osoitteesta Haminantie 58.

Tiistai-rasteja haetaan kaikkiaan 21 kertaa ensi kesäkaudella, ja suunnistuskausi päättyy 24. syyskuuta ampumaradan maastossa.

Suunnistamaan voi lähteä kesäkaudella kello 17—18.30. Syyskuussa lähtöajat aikaistetaan hämäränhyssyn takia kello 16.30—18. välille.

Rasteilla on käytössä EMIT-leimaus, ja vuokrakortti sisältyy rastien osallistumishintaan. 16-vuotiaat ja nuoremmat suunnistavat rasteilla ilmaiseksi.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

