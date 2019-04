Luumäen Lehteä julkaiseva ESV-Paikallismediat ja konsernin maakuntalehdet on myyty Keskisuomalaiselle

Länsi-Savo-konserni on tänään 5. huhtikuuta myynyt koko medialiiketoimintansa Keskisuomalainen Oyj:lle. Kauppa pitää sisällään maakuntalehtiä kustantavan Kaakon Viestintä Oy:n, paikallislehtiyhtiö ESV-Paikallismediat Oy:n sekä Kouvolassa sijaitsevan painon kiinteistöineen.

Kaupassa uuden omistajan saivat maakuntalehdet Itä-Savo, Etelä-Saimaa, Kouvolan Sanomat, Kymen Sanomat ja Länsi-Savo sekä Imatralla ilmestyvä Uutisvuoksi ja yhdeksän kerran viikossa ilmestyvää paikallislehteä.

Ne ovat Juvan Lehti, Kaakonkulma, Kangasniemen Kunnallislehti, Keskilaakso, Luumäen Lehti, Länsi-Saimaan Sanomat, Paikallislehti Joutseno, Pitäjänuutiset sekä Puruvesi-lehti.

Kauppa allekirjoitettiin perjantaina puoliltapäivin Mikkelissä. Kauppahinta on 17,5 miljoonaa euroa.

Länsi-Savo konsernin hallituksen jäsen Juhana Tikka sanoo, että yhtiöillä ei ollut enää luontevaa suuntaa kasvaa yritysostoin.

– Tarvitsimme omaan kasvuumme isomman kumppanin. Uskomme, että tästä syntyy hyvä kokonaisuus asiakkaillemme ja henkilöstöllemme.

Mediatalo Keskisuomalaisen toimitusjohtaja Vesa-Pekka Kangaskorpi pitää kauppaa luontevana jatkumona yhtiön pitkään jatkuneelle kasvustrategialle.

– Yritysosto vahvistaa asemaamme niin alueellisesti kuin valtakunnallisesti. Mediayhtiöiden tuotteet ja palvelut täydentävät erinomaisesti liiketoimintaamme. Kaakkois-Suomen alue yhtenäistää mediakarttaamme, joka yltää nyt pääkaupunkiseudulta keskiseen Suomeen ja Savoon saakka ja nyt myös itärajan tuntumaan, Kangaskorpi sanoo.

Länsi-Savo-konsernin suurin omistaja on mikkeliläinen Tikkojen suku.

Länsi-Savo Oy:n toimitusjohtaja Ilkka Tikka kertoo, että Länsi-Savo-konserni keskittyy jatkossa ohkopaperituotteisiin erikoistuneeseen vientikirjapainoon St Michel Printiin sekä kiinteistöliiketoimintaan.

Kaakon Viestintä Oy:n ja ESV-Paikallismediat Oy:n yhteinen liikevaihto vuonna 2018 oli 49,2 miljoonaa euroa. Länsi-Savo-konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 57,7 miljoonaa euroa.

Keskisuomalainen Oyj on pörssiyhtiö, jonka liikevaihto nousee kaupan myötä liki 250 miljoonaan euroon. Uudessa konsernissa on 6 340 työntekijää.

Mediatalo Keskisuomalainen on viime vuosina kasvanut useilla yritysostoilla. Jo ennen nyt tehtyä kauppaa yhtiö oli Suomen suurin maakunta- ja paikallisuutismedia.

TIMO LAITAKARI

