Kuutostien hirviongelmaan etsitään ratkaisua

Kuutostien Taavetin ja Lappeenrannan väliseen hirviongelmaan haetaan ratkaisuja.

Väylävirasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus ovat käynnistäneet Kuutostien Taavetti-Lappeenranta välisen moottoriliikennetien hirviongelmiin liittyvän selvityksen. Taustalla on Kuutostien parantamisen tiimoilta syntynyt tilanne, jossa riista-aidattu moottoriliikennetie katkaisee hirvien kesä- ja talvilaidunten välisen kulkureitin.

Uutta kulkureittiä etsivät hirvet pakkautuvat ajoittain riista-aidan läheisyyteen. Tästä aiheutuu vaaratilanteita etenkin valtatien pohjoispuolisella tieverkolla. Ongelma koskee myös valtatien lähellä olevaa Luumäki-Imatra junarataa, jossa on jäänyt hirviä junan alle.

Hirvet ovat työllistäneet luumäkeläisiä metsästäjiä useaan otteeseen. Viime helmikuussa hirviä samoili Kuutostien riista-aitojen sisällä useaan otteeseen ja metsästäjät kävivät ajamassa eläimiä takaisin hirviaidan turvallisemmalle puolelle.

Esimerkiksi Haimilassa hirvet ovat käyttäneet hyödykseen kevyen liikenteen väylää varten tehtyä aukkoa, josta ne ovat päässeet tiealueelle.

Kevään 2019 aikana selvitetään, miten hirvien kulkureitit ovat muuttuneet ja minkälaisia liikenneturvallisuusongelmia hirvien muuttuneesta liikkumisesta aiheutuu. Työssä haastatellaan muun muassa poliisia ja rautatien kunnossapitäjää.

Selvityksen tiimoilta Luumäellä järjestetään toukokuussa kaksi keskustelutilaisuutta, joissa selvityksen tekijät kuulevat paikallisia metsästysseuroja sekä Suomen riistakeskuksen ja alueen riistanhoitoyhdistysten edustajia.

Tilaisuuksien tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa ongelman luonteesta sekä pohtia yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa keinoja hirviongelmien vähentämiseksi. Tilaisuudet ovat työpajatyyppisiä ja niihin sisältyy työskentelyä karttojen ääressä.

Tilaisuuksien järjestämisestä vastaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus. ELY-keskuksen edustajien lisäksi niissä on mukana työssä konsulttina toimivan Plaana Oy:n suunnittelijoita sekä hirvieläinasiantuntija.

Kesän jälkeen laaditaan parantamistoimenpide-ehdotukset esimerkiksi luiska- ja aitarakenteiden muutoksista, joilla voidaan ohjata ja helpottaa hirvien kulkemista ja parantaa liikenneturvallisuutta. Toimenpiteet suunnitellaan yhteistyössä suunnitteluryhmässä mukana olevan hirvieläinasiantuntijan kanssa.

Hankkeen tulokset julkaistaan puolestaan raportissa, jonka alustava valmistumisajankohta on lokakuu 2019.

Aiemmin aiheesta:

https://www.luumaenlehti.fi/2019/02/07/hirvet-keksivat-paasytien-kuutostien-liikenteen-sekaan-metsastajat-ovat-lennattaneet-hirvia-valtatielta-moneen-otteeseen-viimeksi-maanantaiaamuna/

https://www.luumaenlehti.fi/2019/02/04/kuutostien-hirvi-on-hatistetty-takaisin-metsaan-edelliskerran-hirvet-seikkailivat-kuutostiella-viime-torstaina/

https://www.luumaenlehti.fi/2018/02/05/itsenaisyydentielle-kuutostien-itaisen-liittyman-tuntumaan-hirvivaroitusmerkit-ja-kuudenkympin-nopeusrajoitus/

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.