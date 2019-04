Pääkirjoitus: Luotettava lähipalvelu on kullanarvoista

Luumäkeläinen Katriina Ovaska sai maaliskuussa valtakunnallisen Vuoden terveydenhoitajan tunnustuksen.

Ovaskan valintaa puolsivat muun muassa hänen laaja-alainen osaamisensa ja kokemuksensa sekä moniammatillinen yhteistyö. Lisäksi kiitosta tuli esimerkiksi ystävällisyydestä ja hyvistä organisaatiokyvyistä. Tunnustus on osoitus arvostuksesta ja työntekijän ammattitaidosta. Lisäksi se korostaa oivasti sitä tosiseikkaa, miten tärkeää tuttu, turvallinen ja luotettava lähipalvelu on. Se on sanalla sanoen kullanarvoista.

Asiakkaan tunne

on merkitsevä.

Hyvinvointiasemaa ja esimerkiksi kaupallisia toimijoita ei tietenkään voi arvioida täsmälleen samoilla mittareilla, mutta asiakkaan tunne on merkitsevä. Sainko asiani hoidettua? Otettiinko minut vakavasti? Oliko palvelu osaavaa ja ystävällistä? Olinko tärkeä?

Työelämä on monella alalla muuttunut entistä raadollisemmaksi. Vähemmällä on tehtävä enemmän. Se, joka pystyy pienevien resurssien ja yhä rajallisemman ajankäytön puitteissa säilyttämään palvelutasonsa, on vahvoilla. Tärkeintä on vastata kysyntään. Tehtävä ei kuitenkaan ole helppo.

Paikalliset palvelut säilyvät vain niitä käyttämällä. Mutta digitalisoitumisen aikoina sekään ei välttämättä riitä. Sähköiset palvelut ovat käteviä ja tarpeellisia, mutta ne vähentävät henkilökohtaisen asioinnin tarvetta. Miten maaseutukunnat pidetään tässä ristipaineessa elinvoimaisina? Siinä riittää pohdittavaa. Varsinkin näin vaalien alla.

MATIAS LÖVBERG

