Ehdokkaan mielipide: Nuorille kunnallinen työvoimapankki

Huoli ammattityövoiman riittävyydestä on enemmän kuin aiheellinen.

Samaan aikaan, kun ammattikoulutuksen aloituspaikkoja aiotaan vähentää jopa 7 500, on kymenlaakson asukasluvun ennuste viimeisten tietojen mukaan laskemassa vuoteen 2040 mennessä todella radikaalisti ilman huomattavia tukitoimia.

Väestön määrän kehitys ei ole yksin syntyvyydestäkään kiinni, vaan palvelujen saatavuudesta ja työelämän kehityksestä, onko maakunnalla tarjota työpaikkoja uusille ammattilaisille tulla tänne asumaan ja työtä ja uraa tekemään.

Siinä kun työelämän uudistusten pitäisi toteutua, jotta olemassa oleva työ, työpaikat ja ihmiset kohtaisivat, on yhtä tärkeää lähentää koululaitosten ja työelämän yhteiseloa jo siinä vaiheessa, kun uudet ammattilaiset vielä ovat koulun penkillä oppimassa.

Olisi hyvä perustaa kokonaan nuorille suunnattu kunnallinen työvoimapankki, johon viimeisten vuosien opiskelijoitten tiedot tallennettaisiin ja heidän valmistuessaan nämä tiedot olisivat rekrytoijien käytössä ja uudet ammattilaiset saisivat jo opintojen loppuvaiheessa jatkuvasti ajantasaista tietoa vapaista työpaikoista tai työvoimapula-alojen tarpeista.

Tiedon liikkuminen olisi kaksisuuntaista ja aktiivista koko kahden viimeisen opintovuoden ajan. Nuori voisi myös ohjata omat työllistymisideansa pankkiin työnantajien mietittäväksi. Nuorten kunnallinen työvoimapankki toimisi kaupungin oman hallinnon alaisuudessa tietorekisterin periaatteella eivätkä sen kustannukset olisivat suuretkaan.

Suurta huolta on aina myös herättänyt ammattityövoimamme karkaaminen ulkomaille. Voimien pitäminen kotimaassa vaatii joka tapauksessa aktiivista otetta ja toimintaa tulevina vuosina, jolloin työvoimapula on entistäkin suurempi.

Yhteistyö laajalla pohjalla yhteiskunnan kaikkien osien välillä on elinehto työmarkkinoiden kehittymiselle siinä kuin jokaisen osapuolen myös sosiaalinen velvoite kantaa yhteiskunnan kehityksen suunnasta oma osansa jatkossa.

MARTTI J. NYKÄNEN (ipu)

kansanedustajaehdokas

Kotka

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.