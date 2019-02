Kolumni: Sinussa on seurakunnan tulevaisuus

Kysyin joskus Puumalassa rippikoululaisiltani, mikä on meitä kaikkia tässä huoneessa olevia yhdistävä asia. Nuoret esittivät erilaisia veikkauksia: asumme kaikki Puumalassa, olemme kaikki teini-ikäisiä. Hyviä veikkauksia, mutta eivät oikein. Minähän asun Ruokolahdella ja olen aikuinen.

Nuoret miettivät ja miettivät, mutta eivät keksineet. Lopulta paljastin heille: me kuulumme kaikki Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon.

Kirkkoon ja omaan paikallisseurakuntaan kuuluminen olivat pitkään itsestäänselvyyksiä. Siksi seurakunnan ja siihen kuulumisen merkitystä ei tarvinnut miettiä. Korkea jäsenmäärä ja talouskasvun vuodet johtivat kirkon vaurastumiseen. Kirkolla oli varaa palkata henkilöstöä erilaisiin tehtäviin ja henkilöstön määrä kasvoi tuhansilla vuosien 1975—2015 välillä.

Samalla seurakuntalaisen rooli kutistui maksajan ja kirkollisen palvelunkuluttajan rooliksi. Seurakunta alkoi näyttäytyä ihmisten silmissä palkattujen työntekijöiden joukkona. Kuulen usein ihmisten sanovan ”seurakunta tuli paikalle”, vaikka todellisuudessa seurakunta oli jo paikalla ja vain minä, pappi, tulin paikalle.

Sittemmin ajat ovat muuttuneet. Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluu nyt 69,7 prosenttia suomalaisista. Tulevaisuudessa kirkkoon kuuluvien osuus todennäköisesti edelleen pienenee. Se tarkoittaa, että seurakuntien varallisuus ja työntekijöiden määrä vähenevät. Se ei kuitenkaan ole välttämättä (ainakaan pelkästään) huono asia.

Jäsenmäärän vähetessä kirkko joutuu pohtimaan seurakuntaan kuulumisen merkitystä. Miksi ihmisten noin ylipäätään pitäisi kuulua johonkin seurakuntaan? Samoin seurakuntalaisille kirkkoon kuuluminen on yhä useammin tietoinen valinta ja seurakunnan jäsenyys merkitsee ihmisille jotain.

Oletettavasti seurakuntalaiset tekevät tulevaisuudessa yhä enemmän erilaisia asioita yhdessä työntekijöiden kanssa. Pidän sitä paluuna juurille.

Raamatussa seurakuntaa kutsutaan Kristuksen ruumiiksi. Kristus on seurakunnan pää ja me seurakuntaan kuuluvat olemme ruumiinjäseniä, joilla on erilaisia tehtäviä. Se tarkoittaa, että me kaikki olemme seurakunnan toiminnan kannalta tärkeitä. Meillä on erilaisia tehtäviä ja meitä kutsutaan palvelemaan seurakuntaa.

Tulevaisuudessa näen, että ihmiset edelleen uskovat Jumalaan, lukevat Raamattua rukoilevat ja osallistuvat hyväntekemiseen. Jokin on kuitenkin muuttunut. Seurakuntien toiminta on enemmän jäsenistönsä näköistä.

Kun kysyn rippikoululaisilta vuonna 2040, mikä meitä yhdistää, he osaavat vastata, että me kuulumme Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon.

RAIJA HENTTONEN

Kirjoittaja on Luumäen seurakunnan vs. kappalainen.

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.