Maakaasulinjan läheisyydessä olevat metsäladut suljettu toistaiseksi—syynä on puiden raskas lumikuorma

Luumäen maakaasulinjan läheisyydessä olevat metsäladut on suljettu toistaiseksi. Itse maakaasulinjalla kulkevalla ladulla voi kuitenkin edelleen hiihtää.

Kunta päätti sulkea ladut tilapäisesti hiihtäjien turvallisuuden takia. Alueella on riski, että metsälatujen läheisyydessä olevat puut saattavat kaatua raskaan lumenpainon takia.

Kunnan huoltohenkilökunta käy tänään perjantaina ja lähipäivinä tiputtamassa lunta puista, jotka ovat Taavetin latujen läheisyydessä.

Lumenpudotustoimilla pyritään varmistamaan, että hiihtäminen alueella on mahdollisimman turvallista.

