Sarjakärki oli liian vahva LuFTille — luumäkeläiset pitivät kiinni toisesta jatkopaikasta

LuFT joutui taipumaan tappioon ensimmäistä kertaa tällä kaudella, kun salibandyn E1-juniorien ylin jatkosarja jatkui viime sunnuntaina Kouvolassa. Sarjakärki, lappeenrantalainen PoNoVo keltamusta, oli luumäkeläisiä etevämpi maalein 8—1.

Ensimmäinen erä oli LuFTin hienoista hallintaa, mutta maalit jäivät tekemättä. Toisessa erässä PoNoVo iski nopeaan tahtiin kolme osumaa ja johti kolmanteen erään lähdettäessä 5—1. Kolmannessa erässä PoNoVo taituroi vielä kolme lisämaalia.

Päivän toisessa ottelussa LuFT otti pakkovoiton SBS Haminasta maalein 10—2.

Kovimmat pistenikkarit olivat Kouvolassa Alvar Strandman (3+1), Nico Hellsten (3+1), Anton Inna (2+1) ja Veeti Kylmälä (1+2).

Kun neljä ottelua on jäljellä, toinen aluefinaalipaikka on menossa lohkojohtoaan entisestään vahvistaneelle PoNoVo keltamustalle.

LuFT on sarjakakkosena kiinni toisessa jatkopaikassa, mutta Kouvolan Susien punainen on vain pisteen päässä luumäkeläisistä.

Seuraava sarjaturnaus on ohjelmassa lauantaina 9. helmikuuta Haminassa.

Tulokset 27.1.

LuFT — PoNoVo keltamusta 1—8

SBS Hamina — LuFT 2—10

