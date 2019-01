Kolumni: Tammikuun tuntemuksia

Joulu ja vuoden vaihtuminen on ohitettu ja herkkujen myötä lisää painoa saatu. Kevät käy jo mielessä, kun näin keskitalvea eletään. Päivät pitenevät ja aurinkoisina päivinä on jo pieni pilkahdus siitä aistittavissa. Me astman kanssa kamppailevat emme juuri ole pakkasen ystäviä. Lauhalla kävellään kuntoa ja pudotetaan painoa.

Kesäluumäkeläisenkin silmin Taavetin kuntakeskus antaa tulijalle hyvän kuvan elävästä ja vireästä taajamasta. Onpa tehty paljon työtä katujen, jalkakäytävien, torialueen ynnä muiden parissa, ja se näkyy. Taavetissa monet yksityiset yritykset toimivat hyvin ja luotettavasti, joten eipä sen tiimoilta huoli Lappeenrantaan ajella.

Keskitalvi on liikunnan ohella kulttuurinkin kulta-aikaa. Konsertit ja teatterit ja muut pippalot keräävät väkeä.

Helsingin keskustan uusi uljas kirjasto Oodi tuli käytyä katsomassa. Rakennus on upea luomus. Se sijaitsee näyttävällä paikalla ja on monitoiminen elokuvateattereineen. Ehkä siitä tulee yhteinen olohuone, kuten on suunniteltu. Näkymät olisivat hyvät isoista ikkunoista, vaan niitä häiritsee niin sanottu pisaralasi, joka haittaa näkyvyyttä.

Kahvilat ovat mukavia pysähdyspaikkoja, mutta oleskelutilojen istuimet ovat useimmat liian matalia, ainakin senioreille.

Monelta osin paikka on kesken ja toimintaa kehitetään. Varsinaisena kirjastona oma Vuosaaren kirjasto palvelee paremmin ja kesällä palvelee Luumäen kirjasto, joka on kotoisa ja toimiva.

Oma lukunsa on kuuluisa Amos Rex. Pitkät olivat sinne jonot, mutta onnistuimme keskipäivällä pääsemään heti sisään. Valotaide loistavine väreineen oli hieno, vaan pitemmän päälle levoton ja häikäiseväkin.

Tuo videotaide on nykyaikaa, mutta katsotaan, onko museossa jatkossa niin sanottua tavallista, esittävääkin taidetta. Museokortilla voi käydä katsomassa kaikkea uteliaisuuttaankin edullisesti.

Taannoinen näyttävä valoshow Hesan keskustan rakennuksien seinillä keräsi valtavasti väkeä. Rauhallisessa ihmisvirrassa oli kiva taivaltaa ja seurata valojen värikästä leikkiä ja kuvioita. Oli kiva kokea ihmisten verkkaisa ja toiset huomioiva taivaltelu kohteilla.

Kevät tuo vaalit kehiin ja lupaukset ryöppyävät eri ehdokkaiden suusta. Rahaa luvataan sinne ja tänne, mutta kun vaalit on ohi, arki saapuu ja lupaukset unohtuvat. Valtion velka on ollut kasvussa jo vuosikymmeniä. Ken elää, se näkee milloin velankorot nousevat niin, että luu tulee jo jakajan käteen. Vaan mitäpä tässä suotta synkistelemään.

Toivotan hyvää kevättä ja terveyttä kaikille lukijoille!

PENTTI TERVONEN

Kirjoittaja on kesäluumäkeläinen.

