Jäähallin katolta kolattiin lunta

Luumäen jäähallin katon lumikuormaa on kevennetty. Kunnan ja ulkopuolisen yrittäjän kolapartio vähensi lumen määrää hallin katolta.

— Arvioiden mukaan lumen määrä ei ollut riskirajoilla, mutta kuormaa kevennettiin varotoimenpiteenä, kertoo tekninen johtaja Erik Forstén.

Työ on tehty viime ja tällä viikolla. Kevennys oli ensimmäinen moneen vuoteen. Kahtena edellistalvena ei hallin katolle ole tarvinnut mennä kolaamistarkoituksessa.

Jäähallin kattorakenteita on määrä korjata rakenteellisten puutteiden takia. Töihin on varattu tämän vuoden investointiohjelmassa 350 000 euron potti.

OLLI-PEKKA HÄRMÄ

olli-pekka.harma@luumaenlehti.fi

