Työttömien määrä väheni koko Kaakkois-Suomen alueella joulukuussa verrattuna edellisvuoteen. Luumäellä oli joulukuun lopussa 29 työtöntä työnhakijaa vähemmän kuin edellisvuoden vastaavaana ajankohtana, mikä on prosentteina 12. Marraskuun 2018 lukemista luvut kuitenkin synkkenivät. Marraskuun lopussa työttömiä oli 178 ja joulukuun lopussa 203.

Työttömien osuus työvoimasta oli Luumäellä 9,9 prosenttia, mikä on Kaakkois-Suomen kunnista Taipalsaaren, Pyhtään ja Lemin jälkeen paras lukema. Kaakkois-Suomen TE-keskuksen alhaisin työttömyysprosentti on Taipalsaarella, kahdeksan prosenttia. Pahiten työttömyys koettelee Kotkaa ja Rautjärveä, joissa molemmissa työttömien määrä työvoimasta on 15 prosentin tuntumassa.

Luumäellä työttömyys kohdistuu voimakkaammin miehiin, joita oli joulukuun lopulla työttömänä 123, kun naisia oli 80. Yli 50-vuotiaiden osuus työttömistä oli lähes puolet, heitä oli työtä vailla tasan sata. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 25. Pitkäaikaistyöttömiä oli 37.

Avoimia työpaikkoja Luumäellä oli joulukuun lopussa kahdeksan.

SOILE TANKKA

soile.tankka@gmail.com

