Viikon verkkokysely: Katseletko ohjelmia tai kuunteletko musiikkia suoratoistopalveluiden kautta?

Perinteisten televisio- ja radiokanavien rinnalla on tarjolla lukemattomia kotimaisia ja ulkomaisia suoratoistopalveluita, joista voi valita itselleen mielestä nähtävää ja kuultavaa. Esimerkkejä maksuttomista suoratoistopalveluista ovat Yle Areena, Katsomo ja Ruutu. Maksullisista palveluista esimerkkejä ovat vaikkapa Viaplay, C more, Netflix ja HBO Nordic. Musiikkipuolella yksi suosituimpia suoratoistopalveluita on Spotify.

Etelä-Karjalan Heili-verkkokirjastot liittyivät hiljattain elokuvapalvelu Viddlaan, mikä mahdollistaa elokuvien lainaamisen myös kirjastokortilla.

Kuulutko sinä suoratoistopalveluiden käyttäjäkuntaan, vai riittääkö sinulle television ja radion normaali kanavatarjonta? Vastaa viikon kysymykseen ja kerro myös mielipiteesi aiheesta.

