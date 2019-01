Luumäen kirjastoissa noudatetaan poikkeuksellisia aukioloaikoja

Pääkirjaston ja Kangasvarren kirjaston aukioloajoissa on talvella tilapäisiä muutoksia.

Pääkirjasto on keskiviikkoisin auki kello 17 asti aiemman kello 19 sijaan. Kangasvarren kirjasto on auki torstaisin kello 13—17.

Muutokset aiheutuvat kirjastovirkailijan eläköitymisestä sekä henkilökunnan koulutus- ja lomajaksoista.

Muutokset ovat pääkirjaston osalta voimassa 31. maaliskuuta asti. Kangasvarren kirjaston osalta uusi torstain aukioloaika on pysyvä.

