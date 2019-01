Taistelu lopputurnauspaikasta kiristyy — LuFTin E1-salibandyjuniorit pysyivät lohkokakkosina

Hallitseva aluemestari LuFT pitää kynsin ja hampain kiinni mahdollisuudesta päästä puolustamaan titteliään keväällä salibandyn E1-juniorien alueloppuhuipentumassa.

Lopputurnaukseen etenee ikäluokan Kaakkois-Suomen ylemmästä jatkosarjasta kaksi parasta ja LuFT on tällä hetkellä lohkokakkosena 14 sarjapisteellä.

Tilanne ei juuri tiukempi voisi olla, sillä lohkoa johtavalla lappeenrantalaisella PoNoVo keltamustalla on 15 pistettä ja kolmosella, Kouvolan susien punaisella, 13 pistettä.

Jäljellä on vielä kuusi ottelua. Heti ensi sunnuntaina LuFT kohtaa PoNoVon.

Viime sunnuntaina LuFT voitti LASB Jr valkoisen 10—3 ja tasasi pisteet Sudet SB punaisen kanssa maalein 5—5.

