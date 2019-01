Kolumni: Yrittäjä, mikä se sellainen on?

Wikipedia on ihmeellinen. Se jopa määrittelee, kuka tai mikä on yrittäjä. Ja kertoo edelleen muutaman oletettavasti viisaan henkilön määrittelyt samasta asiasta. Masentavin näistä on Frank Knightin määritelmä, jonka mukaan yrittäjä on henkilö, joka sietää epävarmuutta. Ilman epävarmuutta ei olisi tappiollista liiketoimintaa. Hänen mukaansa riskille voidaan laskea arvo, mutta epävarmuudelle ei. Yrittäjä on valmis uhrautumaan epävarman liiketoiminnan vuoksi.

Avainsanoja edellä ovat epävarmuus, tappiollinen toiminta, riski ja uhrautuminen. Huhhuh.

Edellä esitetystä huolimatta yrittäjyys kiinnostaa yhä useampia ja se nähdään mahdollisuutena toteuttaa omia tavoitteita. Tänä päivänä se kiinnostaa mahdollisuutena yhä nuorempia ikäluokkia.

Yrittäjyydestä on tullut myös yhteiskunnallisesti hyväksyttävä tapa ansaita elantonsa. Tosin ei ole kovin montaa vuotta siitä, kun henkilöitä, jotka työttömäksi jäätyään ja sen jälkeen yrittäjäksi lähdettyään, saivat joiltakin poliittisilta piireiltä rienaavan nimen pakkoyrittäjä. Ja kuitenkin samaiset henkilöt olisivat ansainneet tulla nostetuiksi jalustalle sen vuoksi, että halusivat työttömyydestään huolimatta kokeilla omia siipiään.

Onneksi tuo nimike pakkoyrittäjä on hävinnyt, kaiketi sen seurauksena, että yrittäjyyden merkitys taloudellisen kehityksen turvaajana on nykyisin laajasti oikein ymmärretty.

Yrittäjät itsekin tuovat herkästi esiin sen, että työpäivät ovat pitkiä, vapaa-ajan rytmittäminen vaikeaa ja työ on fyysisesti tai henkisesti raskasta.

Totta tietysti on, että yrittäjä tasapainoilee kustannusten, hinnoittelun, vuorokauden tuntien tai muiden haasteellisten tekijöiden välillä, mutta toisaalta työ on varsin yhteisöllistä. Pitkään jatkunut asiakassuhde muodostuu syväksi ja syntyy suhde, joka on vivahteikkaampi kuin pelkkä kliininen asiakassuhde.

Sama yhteisöllisyys tulee monesti esille yrittäjien keskinäisessäkin kanssakäymisessä, vaikka päinvastaisiakin esimerkkejä löytyy liiaksikin. Yrittäjälle yhteisöllisyys voi olla parhaimmillaan merkittävä henkinen voimavara.

Yrittäjä joutuu suunnittelemaan monia asioita työntekijästä poikkeavalla tavalla. Selkeä esimerkki on vapaa-aika. Harvalla yrittäjällä on mahdollisuutta viettää viikkojen yhtäjaksoisia lomia, toisaalta harva edes malttaa olla pois ”verstaalta” pitkiä aikoja.

Eräs yrittäjä totesi jossain, että vapaa-aika on paras mittari kertomaan, miten hyvin yrittäjällä menee. Toisaalta, jos töitä on runsaasti, lomalle ei malteta lähteä, jos töitä ei ole, lomalle ei ole vara lähteä. Omasta henkisestä hyvinvoinnista on kuitenkin syytä huolehtia.

Toimivaan yrittäjyyteen liittyvät terve, hyvä itsetunto, ylpeys omasta osaamisesta sekä halu sen kehittämiseen. Selkeää edistymistä on tapahtunut mahdollisuuksista hankkia ja saada tietoa ja neuvontaa yrittämisen eri vaiheissa.

Yrittäminen on oma valinta, eikä siihen pakoteta. Yrittäjyys tuo mukanaan kiirettä, pitkiä päiviä ja muita negatiiviseksikin koettuja asioita, mutta se tuo mukanaan myös sen kuuluisa yrittäjän vapauden, aktiivisen työelämän ja jatkuvan, innostavan liiketoiminnan kehittämisen sekä kanssakäymisen ympäröivän yhteiskunnan välillä.

JUHA SAAJORANTA

Kirjoittaja on Luumäen yrittäjäyhdistyksen puheenjohtaja.

