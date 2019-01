Pääkirjoitus: Miten kauppa säilyy kylillä?

Luumäen asukkailla ja vähittäiskaupan yrittäjillä on muiden maakunnan maaseutualueiden tavoin mahdollisuus vastata 10. helmikuuta saakka Etelä-Karjalan liiton verkkosivujen kautta kyselyyn, jossa kartoitetaan kyläkauppojen nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä. Tietoa kerätään Suomen lisäksi useissa muissakin Euroopan maissa.

Vaikka tilanne keskustaajamissa on hyvä, aihetta on tarpeen pitää esillä. Suomessa kyläkauppojen määrä on vähentynyt jyrkästi. Jottei viimeisen tarvitse sammuttaa valoja, ratkaisuna on puhuttu esimerkiksi alueellisista palvelukeskuksista, siis eräänlaisista kyläkauppakeskuksista. Näin säilyisivät kaupat ja saman katon alle saataisiin kuntalaisten kannalta muitakin hyödyllisiä palveluja.

Etelä-Karjalan kylät ry selvitti asiaa asukkailta vuonna 2017. Tuolloin toivottiin, että alueelliset palvelukeskukset olisivat kylän yhteisiä tapaamispaikkoja ja niistä löytyisi julkisten sähköisten palvelujen käyttömahdollisuus, yksityisiä hyvinvointipalveluja ja esimerkiksi terveyspalveluja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin tuottamana.

Alueelliset palvelukeskukset tarvitsevat kuitenkin toimiakseen työntekijöitä. Resursointi on avainasemassa, sillä kyläkaupan myyjän ei voida olettaa toimivan viranomaistahon sähköisen palvelun asiantuntijana tai päinvastoin. Yhtälö ei ole järin helppo, sillä juuri kustannustehokkuuden takia palveluja on nimenomaan maaseutualueiden kustannuksella karsittu ja muutettu edelleen sähköisiksi.

MATIAS LÖVBERG

matias.lövberg@luumaenlehti.fi

