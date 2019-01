Kolumni: Totuus logon takana

Heräsin omasta turvallisesta aatemaailmastani, kun kuulin jonkun käyttävän merkkivaatteesta termiä ”ihana”. Katsoin epäuskoisesti nyppyyntyneellä pinnalla lepäävää logoa, joka huusi nimeään räikyvänä.

Onko se logon kirkkaus, joka sokaisee kuluttajat näkemästä todellisuutta?

En ole koskaan ymmärtänyt merkkivaatteiden visuaalista puolta. Mielestäni ne ovat aivan tavallisia, tylsiä vaatteita, joihin on lätkätty huomiota huutava logo. Mutta makuasia se on, eikä minulla ole siihen sanomista. Siispä tärkeämpi seikka on itse ajatus merkkivaatteiden takana.

Harvoin tulee ajateltua, että merkkivaatteet ovat mainostusta. Kun kuluttaja pitää näkyvän logon sisältävää vaatekappaletta yllään, hän mainostaa brandia. Usein mainostaja hyötyy mainostamisesta, mutta tässä tapauksessa kuluttaja maksaa siitä, että pääsee levittämään logoa lähiympäristöönsä. Samalla kuluttaja edustaa merkkiä. Pitämällä merkattuja vaatteita yllään hän viestii kunnioittavansa merkkiä ainakin jollakin tasolla.

Kaikki tämä on ongelmallista silloin, kun kuluttajasta kyseinen toimintatapa on väärin, mutta tyytymättömyydessä on myös ratkaisu. Riittävän suuri vastarinta lopulta kaataa vastuuttomien vaateteollisuuksien markkinat.

Ja sitten se hinta. Merkkivaatteita katsoessa saa hämmästellä, kuinka korkean hinnan paidasta voi pyytää ilman, että se kaataa kysyntää. Kuluttaja sortuu helposti uskottelemaan itselleen, että korkea hinta on merkki korkeasta laadusta. Suurimmassa osassa tapauksista väite ei pidä paikkansa. Korkea hinta on usein merkkivaatteiden kohdalla pikemminkin merkki kysynnästä, joka kasvaessaan lisää mahdollisuutta hinnan nostamiseen. Niinpä merkkivaatteiden korkea hinta on osittain kuluttajien aikaansaannosta.

Koska suosittuja vaatteita on tuotettava mittavia määriä lyhyessä ajassa, jostain on karsittava. Usein kohteeksi joutuvat ihmisoikeudet ja hyvinvointi. Vaatteet tuotetaan niin halvalla kuin mahdollista, mikä tietenkin tarkoittaa, että palkoista nipistetään. Valitettavasti suurta vaatebisnestä on vaikea pyörittää vastuullisesti.

Ilmastonmuutoksen kannalta olisi parasta hankkia vaatteensa kirpputoreilta. Kirpputorit eivät ole kirppuisia tai likaisia, vaikka nimi muuta väittääkin. Kirpputoritavarat ovat kierrätettyjä, joten niiltä ei voi odottaa täydellistä kuntoa. Kuitenkin ne ovat todennäköisemmin kestävämpiä kuin uudet vaatteet, sillä kirpparille päätynyt tavara on jo käytön kokenutta ja kestänyttä.

Kirpparilla ostoksia tehdessä ei tarvitse murehtia ekologisuutta, eettisyyttä eikä budjettia, sillä tavarat ovat halpoja ja vastuullisia. Jos haluaa kaikesta huolimatta suosia merkkivaatteita, voi niitä ostaa kirppareiltakin.

DERIA KURKAN

Kirjoittaja on luumäkeläislähtöinen lukiolainen.

