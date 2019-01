Maistraatin sukuselvitykset muuttivat yhden luukun taakse

Maistraatin sukuselvitykset saa jatkossa yhdestä paikasta. Aiemmin tiedot on täytynyt koota työläästi eri maistraateista, jos sukuselvityksen kohde on asunut eri maistraattien alueella.

Sukuselvitystä tarvitaan yleisimmin perunkirjoitukseen ja kuolinpesän asioiden hoitoon.

Maistraattien vanha paperimuotoinen siviili- ja väestörekisteriaineisto on digitoitu ja aineisto on nyt kaikkien maistraattien käytössä. Uudistuksen myötä mikä tahansa maistraatti voi antaa sukuselvityksen 1. lokakuuta 1999 edeltävältä ajalta Suomessa vakinaisesti asuneesta siviili- ja väestörekisteriin kuuluneesta henkilöstä kaikkien maistraattien aineistosta.

Maistraatista saa myös saman päivämäärän jälkeiseltä ajalta sukuselvityksen kaikista Suomessa vakinaisesti asuneista henkilöistä, myös seurakuntaan kuuluneista.

Evankelisluterilaiset ja ortodoksiset seurakunnat antavat edelleen sukuselvitykset omista jäsenistään, mikäli selvitys koskee aikaa ennen 1. lokakuuta 1999. Luovutettujen alueiden arkistoista tarvittavat sukuselvitykset tilataan Kansallisarkistosta.

Evankelis-luterilainen kirkko ja ortodoksinen kirkkokunta hoitivat väestökirjanpitotehtäviä yhdessä maistraattien kanssa aina vuoteen 1999 saakka, jolloin niiden tehtäväksi jäi pitää jäsenistään jäsenrekisteriä, ja väestötietojärjestelmän ylläpito jäi maistraateille.

Mikäli henkilö on 15-vuotta täytettyään ollut kirjoilla ulkomailla, on sukuselvitys tilattava ulkomaan viranomaiselta.

Vainajasta tarvitaan perunkirjoitusta varten katkeamaton sukuselvitys 15 ikävuodesta lähtien. Maistraatti laatii sukuselvityksen käyttäen apuna väestötietojärjestelmän tietoja ja kaikkien maistraattien käytössä olevaa vanhaa digitoitua väestötietoaineistoa siviili- ja väestörekisterien osalta. Sukuselvitykseen merkitään vainajan tietojen lisäksi seurakuntien ja maistraattien väliset muutot sekä muutot ulkomaille ja takaisin sekä tiedot puolisoista ja lapsista.

