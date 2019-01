Viikon verkkokysely: Teetkö mielelläsi lumitöitä vai ovatko kinokset sinulle koettelemus?

Tammikuu on lähtenyt alulle runsailla lumisateilla ja lunta on kertynyt niin pihoille kuin teillekin. Toisille lumitöiden tekeminen on mieleinen tapa kohentaa kuntoaan, kun taas toiset pitävät lumitöiden tekoa ylimääräisenä rasitteena. Miten sinä suhtaudut asiaan?

Vastaa viikon verkkokyselyyn ja kerro ajatuksiasi aiheesta. Teetkö lumityöt itse vai pestaatko kenties jonkun toisen huolehtimaan niistä? Pysyvätkö lumilapio ja kola käsissäsi vai onko sinulla apunasi järeämpiä apuvälineitä?

