Venäjällä vuosi 2019 on presidentti Putinin julistamana teatterivuosi. Venäläistä teatteria pidetään omalla tavallaan kirkkona, sitä pidetään korkeasti moraalisena. Siis, Venäjällä myös teatteri kantaa erityistä vastuuta arvoista. Entä meillä Suomessa?

Minä en olisi asettanut tätä kysymystä, jos minua ei olisi pysäyttänyt ennen joulua hyvin kunnioitettu ihminen, joka pyysi minua kirjoittamaan Luumäen Lehteen arvoista. Ristiriitainen tunne valtasi minut: oli hyvin arvokasta, että sellainen henkilö luottaa minuun. Mielestäni hän itsekin voisi kirjoittaa arvoista, mutta hänellä oli valmis vakuuttava vastaus siihen, miksi minun pitää se tehdä.

Kirjoitan nyt arvoista luumäkeläisen kansalaisen pyynnöstä.

Tuon esille presidentti Koiviston oikeudentajun. Kun presidentti oli kuollut, puhuttiin paljon hänen luonteenominaisuuksistaan, asioiden ”fundeeraamisesta”. Olisi hyvä korostaa, että hänen luonteenpiirteensä, ”fundeeraaminen”, ei ollut vain tapa harkita asioita. Se oli rohkea ja rohkaiseva, luova ja oikeudenmukainen, ratkaisukeskeinen harkinta. Inkeriläisten tarina tukee totuutta.

Vasta toukokuussa vuonna 2017, kun sain tietää hänen motostaan, ymmärsin, miksi hän toimi näin. Tämä teko kertoo presidentin omien sanojen mukaan tärkeimmästä, tavallisen ihmisen oikeudentajusta ja oikeudentajun huomioon ottamisesta.

Presidentin päätös kohdella inkeriläisiä paluumuuttajina kertoo minulle paljon hänen ennakkoluulottomuudestaan, oikeudenmukaisuudestaan ja inhimillisyydestään.

Entä minun oma mielipiteeni arvoista? Tähän vastasin ytimekkäästi runossani Minun joulu 100:

Minun joulu 100,

se on kaikkien syntymä.

Minun joulu 100,

se on kaikkien herätys.

Minun joulu 100,

se on muisto nukkuneille.

Minun joulu 100,

se on joulu ilman vankeja, ilman sotilaita.

Minun joulu 100,

kun ihminen on toiselle ihmiselle ystävä ja veli.

(Julkaistu suomeksi ja venäjäksi antologiassa Joulurunot, kirjoittajayhdistys Paltta 2018).

GALINA PUNKKINEN,

Luumäki

Kirjoittaja on Etelä-Karjalan kansalaisopiston venäjän kielen opettaja (sd.).

Käy lataamassa mobiililaitteellesi Luumäen Lehden ilmainen mobiilisovellus. Ohjeet sovelluksen lataamiseen löydät täältä.