Lukijan mielipide: Tietohallintoneuvokselle tiedoksi koskien passin lopullista hintaa

Alkuun lainaus Maria Nikkilän mielipiteestä (Luumäen Lehti 20.12.).

”Vuoden vaihteen lakimuutoksen jälkeen tarvitsemme passin tai henkilökortin ensitunnistamista varten. Ensitunnistaminen tehdään, kun henkilö hankkii uuden passin, henkilökortin, pankkitunnukset tai mobiilivarmenteen.”

Miten se olikaan, kumpi oli ensin muna vai kana?

Ja sitten tietohallintoneuvokselle tiedoksi, että passin ja henkilökortin lopullinen hinta on jotain aivan muuta kuin ainoastaan Nikkilän mainitsemat välineiden hinta ja niiden toimittamisen kulut.

Sähköinen asiointipalvelu on halvin, mutta kun kaikilla ei ole digilaitteita, tulee hankintakuluja lisäksi kuvaamossa ja po-

liisin lupapalvelupisteessä käynti. Matkustamista voi kertyä satoja kilometrejä, kun poliisin toimipisteitä on säästösyistä karsittu.

Kustannuksia tulee hyvinkin äkkiä satoja euroja ja niistä valtio vie osansa erilaisten verojen muodossa.

Ja nämäkin verot ovat pienenä lisänä ulkomaalaisten paperittomien palveluiden rahoittamisessa.

JUHA RANTAKAULIO,

Luumäki

Kirjoittaja on eduskuntavaaliehdokas (ps.).

