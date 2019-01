Pääkirjoitus: Sitä saa, mitä tilaa

Vähiin käyvät uudenvuoden perinteet ennen kuin uhkaavat loppua. Tinoja ei enää saa myydä ja kansalaisaloite ilotulitteiden käytön rajaamisesta vain ammattilaisille on etenemässä eduskunnan käsittelyyn. Nakkeja ja perunasalaattia nyt sentään kaupasta toistaiseksi löytyy. Tosin kasvisruokabuumi saattaa vielä ajaa perinteisten lihaa sisältävien ruokamakkaroiden ystävätkin ahtaalle.

Keskustelua ilotulitealoitteesta on käyty yllättävänkin sopuisassa hengessä. Toki mielipiteisiin saa lisää särmää valikoimalla kohderyhmän. Siinä missä rakettimyyjä uskoo ilotulitteiden kuluttajakaupan jatkuvan ja eduskunnalla olevan tärkeämpiäkin asioita käsiteltävänä, herkän nelijalkaisen omistaja kiroaa vuodenvaihteen räiskinnän alimpaan helvettiin.

Aloitteen taustalla on halu vähentää ilotulitteiden aiheuttamia terveys- ja ympäristöhaittoja. Maanantai-iltana kuului monestakin suusta samansuuntainen kysymys. Pohdittaisiinko nyt ilotulitteiden käytön rajoittamista, mikäli niiden ampuminen olisi ollut viime vuosina juhlivan kansan keskuudessa edes hivenen vastuullisempaa? Jos olisi noudatettu käyttöohjeita ja aikarajoituksia, korjattu roskat pois ja pidetty ylipäätäänkin maalaisjärki enemmän mukana.

Rakettien ampuminen on monessa perheessä tärkeä perinne. Ja onhan siinä toki oma hohtonsa. Parhaimmillakaan kuluttajakäyttöön tarkoitetuilla ilotulitteilla ei kuitenkaan päästä lähellekään sellaista showta, jonka ammattilaiset pystyvät resursseillaan ja taidoillaan järjestämään.

MATIAS LÖVBERG

matias.lovberg@luumaenlehti.fi

